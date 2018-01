Amtsgericht Torgau geht wieder auf Schöffen-Suche

Montag, 29. Januar 2018

Von Norbert Töpfer

Torgau. In diesem Jahr werden in Deutschland die Schöffen für die Wahlperiode 2019 bis 2023 gewählt. In Torgau kommen die Männer und Frauen am hiesigen Amtsgericht in ihrem Ehrenamt regelmäßig zum Einsatz. TZ sprach darüber mit Richter Karsten Arnold, Pressesprecher des Amtsgerichtes Torgau. Zudem ist der 43-jährige Jurist auch Vorsitzender des Schöffenwahlausschusses beim Amtsgericht Torgau.