NORDSACHSEN Für Seelengärtner und Blumenriecher Prettin/Nordsachsen. Gartenfreunde sind neugierig und blicken gern mal über den Zaun, besonders dann, wenn sich dieser in anderen Regionen befindet. Genau darauf hatte Silvie Ebermann aus Prettin mit ihrer Einladung zum „Tag des offenen Gartens“ gesetzt. Zu Recht. Mehr als 130 Besucher konnte sie am Sonntag begrüßen. mehr…

TORGAU 76 Leseratten zu Gast in der Bibliothek Torgau. Die Ferien stehen vor der Tür. Zeit, um sich noch einmal mit ordentlich Lesestoff einzudecken. Und wo geht das besser, als in der Bibliothek? Und genau aus diesem Grund wurde am gestrigen Mittwoch der inzwischen schon zur Tradition gewordene Buchsommer eröffnet. mehr…

TORGAU Die 20 Besten standen im Rampenlicht Torgau. Einen ganz besonderen Nachmittag hatten am Dienstag 20 Hauptschülerinnen und Hauptschüler aus ganz Nordsachsen, welche in die Aula des Johann-Walter-Gymnasiums eingeladen wurden. Grund hierfür war die Auszeichnung der Schüler zu den Besten ihres Jahrgangs mehr…

TORGAU An wen geht der Staffelstab im JWG? Torgau. Mit einem vollen Programm und ganz viel Emotionen wurde in der letzten Woche die langjährige ehemalige Schulleiterin des Johann-Walter-Gymnasiums, Martina Heinecke, verabschiedet. Eine Woche ist sie nun noch im Amt, dann legt sie endgültig ihre Arbeit nieder. Wie es bislang um einen Nachfolger Heineckes bestellt ist, fand die TZ im Gespräch mit Schulleiter Peter Nowack heraus: mehr…

TORGAU Trinkwasser täglich für rund zwei Millionen Menschen Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH mit Unternehmenssitz in Torgau beliefert mehr als 50 örtliche Wasserversorgungsunternehmen sowie lokale Wasserzweckverbände, Industriekunden und Gemeinden mit Trinkwasser aus der Elbaue bei Torgau und der Rappbodetalsperre im Harz. mehr…

OSTELBIEN Erster Vereinsstammtisch der Gemeinde Beilrode Zum ersten Vereinsstammtisch der Gemeinde Beilrode hatte Bürgermeister René Vetter am vergangenen Freitag in das Bürgerhaus Dautzschen eingeladen. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Ein Drittel wird in den Hort investiert 350 000 Euro an investiven Schlüsselzuweisungen bekommt die Doppelstadt aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Stärkung der Infrastruktur. mehr…

TORGAU Bis August soll der Spielplatz Döbern wieder repariert sein Besorgte Eltern aus Döbern haben sich an die TZ gewandt und um Unterstützung gebeten. Es geht um den Spielplatz, der kaum noch nutzbar ist … mehr…

TORGAU Inder im Hahnemannzentrum Diese Gäste waren nicht zu übersehen: Die Frauen zum Teil in traditionelle Saris gehüllt, die Männer in eleganten Anzügen zog die Besuchergruppe gestern Vormittag aus Richtung Schloss zur Wintergrüne 4. mehr…

Lucy war nicht zu stoppen Judo. Die Sparkassen-Lipsiade 2017 fand am vergangenen Wochenende in der Sporthalle Brüderstraße in Leipzig mit Internationaler Beteiligung sowie Gaststarter aus Sachen-Anhalt und Thüringen statt. mehr…

Amtlich: "Svenis" letztes großes Turnier in Belgern Fußball. Die Saison 2016/2017 neigt sich dem Ende zu, die Sommerferien stehen vor der Tür, es ist Zeit für den traditionellen Belgeraner Roland-Cup. Der SV Roland hat für das Wochenende zum 30. Mal zu seinem Kleinfeld-Cup geladen und lässt zum Jubiläum wieder einmal reichlich kleine Kicker-Beine über das Döhner-Grün wirbeln. mehr…

Eine größere Teilnahme erhofft Der SSV 1952 Torgau war am vergangenen Sonntag Ausrichter der Sparkassen-Kinder- und Jugendspiele des Landkreises Nordsachsen mehr…

Die Historienseite vom 15. Juni als Download Dieses Mal mit:

- Auf dem Schutt fündig geworden

- Auch Trossin hatte einen Rosengarten

- Reaktionen auf die Darstellung eines Stasi-Opfers

- Torgau im 20. Jahrhundert mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 9. Juni als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: • Die 17. Kinderparty öffnet am Samstag um 10 Uhr ihre Pforten

• „Tag des offenen Gartens“ am Sonntag bei Silvie Ebermann in Prettin

• Keine Langeweile in den Sommerferien

• Tipps zum Wochenende mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…