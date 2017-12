Andres der Sechzehnte

Schach. Das traditionelle Weihnachtsturnier im Blitzschach der Schachfreunde Torgau fand am Mittwoch in gemütlicher Atmosphäre bei wiederum ausgezeichneter kulinarischer Versorgung mit zwölf Teilnehmern statt.

Durch diese höchste Beteiligung der letzten Jahre war es in einem angemessenen Zeitrahmen nicht mehr möglich, dass jeder gegen jeden antrat. Stattdessen wurden sieben Runden im Schweizer System ausgetragen. Hierbei werden einander Gegner zugelost, die im Zwischenstand in der Tabelle nah beieinander liegen, was spannende Paarungen verspricht.

Das Weihnachtsturnier des Vereins Torgauer Schachfreunde ist immer ein reger Treffpunkt für ein entspanntes Wiedersehen mit ehemaligen Spielern – unter anderem aus der seinerzeit sehr ambitionierten Torgauer Schachjugend – welche heute ihren Lebensmittelpunkt woanders haben, aber über den Jahreswechsel in der alten Heimat verweilen. Erfreulicherweise sind immer auch einige neue Gesichter anzutreffen, da der Modus auch für Hobbyspieler gut geeignet ist.

Ein sympathischer Hauch internationales Flair wurde dem Turnier schließlich hinzugefügt mit Finn Jonasson aus Schweden, dem mit Abstand jüngsten Teilnehmer des Feldes. Der Elfjährige aus Stockholm weilt über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bei der Verwandschaft in Großwig. Und dessen Onkel Erwin Maschek las die Ankündigung zum Schachturnier in der TZ und animierte den jungen Finn, der erst seit einem Jahr Schach spielt, zur Teilnahme. Die Torgauer Schachfreunde freute dies.

Die kurze Bedenkzeit von zehn Minuten pro Partie bescherte abwechslungsreiche Spiele und einige überraschende Resultate. Das Turnier gewann Andres Scherf mit 6,0 Punkten. Der Zweitplatzierte, Seriensieger Ralf Richter, der mit 5,5 Punkten nur einen halben Zähler dahinter landete, konnte ihn jedoch im direkten Vergleich besiegen. Platz 3 sicherte sich mit 5,0 Punkten Horst Labetzsch (alle Schachfreunde Torgau), der bis vor der letzten Runde noch an der geteilten Tabellenspitze lag.

Auf den weiteren Plätzen folgten mit zumeist knappen Abständen Christoph Hippler (4,5 Punkte), Heinz Neukirchen, Lothar Hippler, Silvanus Alt (jeweils 4,0), Tobias Fuchs (3,0), Dietmar Kirmse, Eberhard Heinecke, Lukas Mehner (jeweils 2,0) und Finn Jonasson. König des Torgauer Turniers ist zweifellos Ralf Richter vom gastgebenden Verein, der bereits sieben der 16 Turniere gewann und zudem einige TOP-3-Platzierungen vorzuweisen hat. Richters ärgster Konkurrent um den Turniersieg ist Vereinskollege Reinhard Nosek, der in diesem Jahr nicht am Start war – 2 x 1. Platz, 3 x 2. Platz, 2 x 3. Platz.

Interessant ist auch die Statistik des ewigen Dritten – Horst Labetzsch. Der Torgauer brachte es bislang, so auch in diesem Jahr, auf vier 3. Plätze, plus zwei 2. Plätze sowie einen Turniersieg. Labetzsch gewann die Turnierauflage 2014. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass der diesjährige Überraschungssieger Andres Scherf es beim 2015er Turnier schon einmal zu einem guten 3. Platz brachte.

Endstand Turnier 2017 01. Andres Scherf (SFT) 6,0 Punkte 02. Ralf Richter (SFT) 5,5 03. Horst Labetzsch (SFT) 5,0 04. Christoph Hippler 4,5 05. Heinz Neukirchen (SFT) 4,0 (28,0 BH) 06. Lothar Hippler 4,0 (24,5) 07. Silvanus Alt 4,0 (22,0) 08. Tobias Fuchs (SFT) 3,0 09. Dietmar Kirmse (SFT) 2,0 (24,0) 10. Eberhard Heinecke 2,0 (24,0) 11. Lukas Mehner 2,0 (22,0) 12. Finn Jonasson (Stockholm) 0,0 SFT – Verein Schachfreunde Torgau

Turnierstatistik: 2002 – 1. Ralf Richter, 2. Horst Labetzsch, 3. Thomas Schneider; 2003 – 1. Jörg Wengler, 2. Horst Labetzsch, 3. Ralf Richter; 2004 – 1. Christoph Hippler, 2. Pawel Aksennov, 3. Ralf Richter; 2005 – 1. Michael Gorka, 2. Markus Hippler, 3. Michael Kaiser; 2006 – 1. Horst Labetzsch, 2. Ralf Richter, 3. Reinhard Nosek; 2007 – 1. Ralf Richter, 2. Reinhard Nosek, 3. Horst Labetzsch; 2008 – 1. Ralf Richter, 2. Heinz Neukirchen, 3. Horst Labetzsch; 2009 – 1. Reinhard Nosek, 2. Ralf Richter, 3. Horst Labetzsch; 2010 – 1. Ralf Richter, 2. Reinhard Nosek, 3. Horst Labetzsch; 2011 – 1. Ralf Richter, 2. Thomas Herfurth, 3. Christoph Hippler; 2012 – 1. Reinhard Nosek, 2. Hubert Tillmann, 3. Ralf Richter; 2013 – 1. Ralf Richter, 2. Heinz Neukirchen, 3. Lukas Mehner; 2014 – 1. Horst Labetzsch, 2. Hubert Tillmann, 3. Reinhard Nosek; 2015 – 1. Ralf Richter, 2. Hubert Tillmann, 3. Andres Scherf; 2016 – 1. Ralf Richter, 2. Reinhard Nosek, 3. André Wengler; 2017 – 1. Andres Scherf, 2. Ralf Richter, 3. Horst Labetzsch