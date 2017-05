Angebot für Unternehmen und Schüler

Torgau. Noch im Juni wird die TZ-Mediengruppe eine regionale Last-Minute-Ausbildungsbörse auf die Beine stellen. Sowohl in der TZ und im SWB als auch im lokalen Stellenportal www.elblandjobs.de erscheinen dabei die noch nicht besetzten Ausbildungsstellen in der näheren Umgebung. Zusammengetragen werden diese von Mediaberaterin Daniela Eichler. Sie erklärt, woher die Idee zu Börse kommt.



TZ: Das neue Ausbildungsjahr steht quasi vor der Tür. Eigentlich sollten doch alle Ausbildungsplätze vergeben sein.

Daniela Eichler: Das könnte man denken. Es ist aber bei weitem nicht so. Wir arbeiten bei vielen unserer Projekt mit der Agentur für Arbeit zusammen. Von daher wissen wir, dass auch die Agentur zuletzt Last-Minute-Börsen abgehalten hat, weil noch zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt sind.



Gibt es dazu Zahlen?

Aktuell sind im Landkreis Nordsachsen 944 Bewerber um eine betriebliche Ausbildungsstelle gemeldet. Demgegenüber standen zuletzt 793 gemeldete betriebliche Lehrstellen. Rein rechnerisch kommen damit auf eine Stelle 1,2 Bewerber. Rund 60 Prozent der gemeldeten Bewerber und 60 Prozent der Stellen gelten aktuell noch nicht als unversorgt beziehungsweise unbesetzt. Wir wollen beide zusammenbringen.



Wie soll das aussehen?

Ich bin dabei, mich mit den Unternehmen in Verbindung zu setzen und ihre freien Ausbildungsplätze zusammenzutragen. Diese Angebote sollen dann gebündelt im lokalen Jobportal www.elblandjobs.de angeboten werden. Außerdem haben wir uns für die Tageszeitung und das kostenlose Anzeigenblatt interessante optische Lösungen einfallen lassen, um die freien Lehrstellen übersichtlich darstellen zu können.