Angeklagter: "Da muss was schiefgegangen sein"

Der Angeklagte, 41 Jahre alt, ledig, zwei Kinder (12, 14 Jahre), die jedoch nicht in seinem Haushalt leben, arbeitet als Berufskraftfahrer. Martin K. hatte den besagten Abend in seinem Garten mit Gästen verbracht. Marianne L. (beide Namen von der Redaktion geändert), eine Arbeitskollegin seiner Lebenskameradin, war unter ihnen. Gegen 3 Uhr morgens kam es zum Kontakt von Marianne L. mit einem Hund der Rasse Shar-Pei. Der Hund schnappte zu. Die Geschädigte erlitt vier Gesichtsverletzungen. Sie wurde nach dem Vorfall auf Anweisung des Notarztes ins Krankenhaus Oschatz transportiert.

Dort mussten einige Wunden genäht werden.

Martin K., konnte vor Gericht nicht genau beschreiben, wie es dazu gekommen war. „Ich war in der Laube, um Bier für meine Gäste holen. Ich hatte ihnen gesagt, die später gebissene Frau war dabei, dass sie sich dem Hund nicht nähern sollten, auch wenn das Tier angeleint war. Der Hund fühlt sich unwohl, wenn er gestreichelt wird. Sicher ist, dass sie wie die meisten Leute in meinem Garten zum Zeitpunkt des Bisses angetrunken war.“

Der nicht vorbestrafte Angeklagte verwies darauf, dass es mit seinem Hund noch nie in dieser Hinsicht Probleme gab. „Da muss was schiefgegangen sein“, erklärte Martin K. den Juristen. Der Hund war zwar angeleint, aber die Leine ist fünf Meter lang, sodass er sich relativ frei bewegen konnte. Somit war Berührung des Tieres durch die Gäste durchaus gegeben.

„Getrunken hatte wir alle etwas“, räumte die 47-jährige Marianne L. ein, die als Zeugin aussagte. Und sie ergänzte: „Als die Gartenparty zu Ende schien, bin ich vorausgegangen. Plötzlich stand der Hund vor mir und ich wollte ihn streicheln. Da biss er zu. Ich kann mich kaum daran erinnern, was danach passierte, weil ich unter Schock stand. Erst nach einigen Minuten habe ich meine Wunden bemerkt und festgestellt, dass mein Gesicht geschwollen war.“

Die Geschädigte erklärte, dass sie sich trotz des Alkoholgenusses zum Zeitpunkt des „Hundeangriffes“ nicht betrunken gefühlt habe. „Ich bekam bis zum Biss alles mit und bin mir sicher, dass der Hund nicht angeleint war. Mir wurde nicht gesagt, wie ich mich gegenüber dem Tier verhalten sollte.“ Sie berichtete, dass sie nach den Hundebissen vier Wochen arbeitsunfähig geschrieben war. „Ich konnte kaum reden, nur unter Schmerzen essen und trinken.“

Ein zweiter Zeuge indes konnte sich genau erinnern. „Ich trinke seit langer Zeit keinen Alkohol mehr. Daher war ich wohl in der Garten-Runde der einzig Nüchterne. Ich habe gesehen, wie sich die Frau vom Hund verabschieden wollte. Sie hat dem Tier mit beiden Händen an den Kopf gefasst und es geknuddelt. Da hat der Hund zugebissen. Ich glaube, der wollte nur seine Ruhe haben. Er war an der Leine, die allerdings lang ist.“ Der Zeuge war sich sicher, dass der Angeklagte, ein guter Bekannter von ihm, die Gäste belehrt hatte. „Das macht er immer, wenn er Besuch hat. Ich kann mich an Probleme mit kleineren Hunden erinnern. Menschen hat das Tier nie etwas getan.“ Allerdings war dieser Zeuge beim Biss-Vorfall nicht dabei, weil er sein Auto weggebracht hatte. Genau erinnern konnte er sich allerdings, als der Richter ihn zum Zustand der Geschädigten befragte. „Die Frau war betrunken und hat geschwankt.“

Nach den beiden Zeugenaussagen beendete der Richter die Beweisaufnahme und schlug dem Staatsanwalt vor, das Strafverfahren nach Paragraph 153, Absatz 2, der Strafprozessordnung wegen geringer Schuld ohne Auflagen gegen den Angeklagten einzustellen. Der Staatsanwalt und der Angeklagte waren damit einverstanden, sodass der Richter den entsprechenden Beschluss fasste.

Nach der Hauptverhandlung übte der Angeklagte außerhalb des Gerichtssaals dennoch Selbstkritik: „Ich muss beim nächsten Mal besser auf meinen Hund aufpassen.“