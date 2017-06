Angepfiffen!

Kinder-/Jugendsport. Rund 220 Nachwuchs-Leichtathleten, zahlreiche Übungsleiter, Betreuer, an die 80 Kampfrichter und Helfer sowie zahlreiche Eltern und Großeltern waren bei der Eröffnung anwesend und bildeten eine tolle Kulisse. Elke Müller, Präsidentin des Kreissportbundes Nordsachsen, richtete ihre Grüße stellvertretend an die Kinder und Jugendlichen, die im Anschluss gleich ihre Leichtathletik-Wettkämpfe aufnahmen. Von 9 bis kurz vor 17 Uhr wurden in fast 100 Disziplinen Wettbewerbe ausgetragen. Ein langer Wettkampftag für die Akteure, ihre Trainer, die Kampfrichter und die Veranstalter um Mario Erdmann, Andreas Garack und ihre rührselige Crew vom SSV 1952 Torgau.



Doch damit nicht genug! Zeitgleich und nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt wurde in anderen Sportarten gewetteifert. So wurde in der Torgauer Jahnturnhalle Schach gespielt. In diesem Jahr folgten (!) 22 Mädchen und Jungen der Einladung des Vereins Schachfreunde Torgau zum Wettstreit im Königlichen Spiel. Im Torgauer Sanssouci wurden die Sieger ausgekegelt. In Weßnig spielten die G-Junioren-Kicker ihren Gewinner aus, in Delitzsch waren die Volleyballer/-innen am Start, Judo gab es in Taucha und Delitzsch, zudem wurden in Torgau Nordwest die Sieger im Tischtennis ermittelt und im Torgauer Aquavita schwammen gestern Nachmittag die Mädchen und Jungen um Gold, Silber und Bronze.



Unter der Woche wurde zudem in Torgau Streetbasketball gespielt, gab es das Fußball-Turnier der Grundschulen in Oschatz, sowie Bogenschießen und Völkerball in Torgau. In insgesamt 25 Sportarten geht es noch bis zum 23. Juni in Torgau, Bad Düben, Eilenburg, Oschatz, Delitzsch und Taucha um Medaillen, Ruhm und Ehre. Und auch für das fünfköpfige Team vom veranstaltenden Kreissportbund Nordsachsen sind die Sparkassen-Kreisspiele jedes Jahr eine Meisterschaft, brauchen doch KSB-Geschäftsführer Sven Kaminski und sein Team unisono Kraft, Kondition, Konzentration und Organisationstalent, damit bei den Wettkämpfen alles reibungslos klappt und funktioniert.



Zweifelsohne, die Spartakiade lebt! Vor mehr als 25 Jahren hieß die Meisterschaft der Schüler, Kinder und Jugendlichen noch Kreisspartakiade, heute trägt sie den Hauptsponsor im Titel – Sparkassen-Kinder- und Jugendspiele des Landkreises Nordsachsen. Man könnte sagen neuer Name, gleicher Inhalt, selbiges Anliegen – Nachwuchssportler wetteifern in den verschiedensten Sportarten und ermitteln ihre Besten und Schnellsten. Und die starten dann zumeist bei den Landes-Kinder- und Jugendspielen, dazumal bei der Bezirksspartakiade. Der Ehrgeiz ist riesig und so waren auch am ersten Wochenende der Sparkassen-Kreisspiele wieder großartige Leistungen erbracht worden und wurden tolle Erfolge gefeiert.

www.ksb-nordsachsen.de