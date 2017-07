Angeschossener Syrer nicht mehr in Lebensgefahr

Torgau. Neuigkeiten zur Schießerei auf dem Torgauer Marktplatz. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigte, schwebt der 21-jährige Syrer, welcher in der Nacht von Donnerstag zu Freitag angeschossen und in das Klinikum St. Georg in Leipzig gebracht wurde, nicht mehr in Lebensgefahr. Und auch bezüglich der Täter gibt es einige neue Informationen. So heißt es in einem Statement der Leipziger Staatsanwaltschaft wie folgt:

Im Zuge intensiver Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeiinspektion konnten insgesamt vier tatverdächtige Personen ermittelt werden. Gegen diese Personen besteht der dringende Tatverdacht des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Aufgrund dieses dringenden Tatverdachts wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig durch das Amtsgericht Leipzig Haftbefehle gegen diese vier Personen erlassen. Bei drei Tatverdächtigen (18 J., 28 J., 31 J.) wurde der Haftbefehl gegen geeignete Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ein Tatverdächtiger (27 J.), der nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen als mutmaßlicher Schütze anzusehen ist, befindet sich seit dem 10. Juli in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an. Neben der Befragung von Zeugen müssen nun auch die im Rahmen der kriminaltechnischen Tatortarbeit gesicherten zahlreichen Spuren ausgewertet werden. Angaben zu weiteren Einzelheiten des mutmaßlichen Tatgeschehens können derzeit nicht gemacht werden, da andernfalls der Ermittlungserfolg gefährdet sein könnte Verlässliche. Angaben zum Motiv und den Hintergründen der Tat sind gleichfalls erst nach Abschluss sämtlicher Ermittlungen möglich.