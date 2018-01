Angst vorm Ausbluten

Dafür haben die Beckwitzer jetzt ordentlich Unterschriften gesammelt. „83 sind in den letzten Tagen zusammengekommen.“ Die Liste hat Sachse auch bereits in der Torgauer Filiale der Leipziger Volksbank abgegeben. „Von den Vorständen war leider niemand vor Ort, aber man hat uns versichert, dass die Liste an den richtigen Adressaten weitergeleitet wird.“

Offenbar sind die 83 Meinungsbekundungen tatsächlich dort angekommen, wo sie hin sollten. Denn für den heutigen Tag ist ein Treffen angekündigt. Sachse wird dabei sein, auch Stadtrat Volkmar Harzer, der sich nach Angaben des Ortsvorstehers „wieder sehr für unsere Belange eingesetzt hat.“ Seitens der Volksbank erwartet Sachse Vorstandsmitglied Guido Jüttner. „Ich denke schon, dass er begriffen hat, worum es geht“, sagt der Beckwitzer, der schlichtweg Angst hat, dass sein Dorf weiter ausblutet.

Schrittweise werde die Infrastruktur abgebaut, das mache ihm gewaltige Sorgen. Angefangen hatte es mit der Filiale der Volksbank, die bereits 2011 aus Gründen der Rentabilität Beckwitz den Rücken kehrte. Schon damals hatte Sachse eine Unterschriftensammlung gestartet, 200 Signaturen kamen damals sogar zusammen – geholfen hat es trotzdem nicht. „Dann schloss der Gasthof, danach der Lebensmittelladen. Der ist zum Glück erstmal wieder da. Und es wäre super, wenn das auch mit dem Briefkasten klappen würde“, hofft Herbert Sachse.

Denn der jetzige Zustand sei kaum tragbar. „Für jedes Bisschen muss man jetzt nach Torgau. Für Werktätige, die sowieso immer unterwegs sind, ist das alles kein Problem. Aber wir haben auch eine Verantwortung für die Älteren“, sagt er. Die Demontage des Briefkastens sorge nicht nur bei ihm selbst für „Unverständnis“. Begründet wurde der Rückbau auch in diesem Fall mit Rentabilität. Es seien zu wenig Überweisungen, als dass sich der Umweg zum Einsammeln über Beckwitz lohnen würde.

„Alles Quatsch“, meint aber Sachse. „Es gibt Mitarbeiter der Volksbank, die in Beckwitz arbeiten und mir gesagt haben, dass sie den Kasten auf dem Weg zur Arbeit leeren könnten.“ Datenschutz sei dabei kein Thema, denn später würden sie die Überweisungen ohnehin in die Hände bekommen.

„Bei der Fusion der Raiffeisenbank Torgau mit der Leipziger Volksbank war nie die Rede davon, dass weiter an Einrichtungen reduziert werden würde“, ärgert sich Sachse. Deshalb besteht er darauf, dass eine Lösung gefunden wird, um den Überweisungsbriefkasten im Ort zu halten. „Wir versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, auch den Stadtrat haben wir informiert“, erklärt er. Sollten die Banker aber auf stur schalten, müsse man sich Gedanken zur Lösung auf „größere Ebene“ machen.