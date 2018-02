Anmeldefrist für Vereine läuft ab

Nur noch wenige Tage bis zum Anmeldeschluss: Bis zum 1. März müssen die sächsischen Vereine, Verbände, Institutionen und Interessengemeinschaften, die beim 27. Tag der Sachsen vom 7. bis 9. September in Torgau dabei sein und eine Förderung beantragen möchten, sich beim Projektbüro für Tag der Sachsen im Torgauer Rathaus angemeldet haben. Nach Ablauf dieser Anmeldefrist können Anträge auf eine Förderung nicht mehr berücksichtigt werden. Für die Teilnahme am Tag der Sachsen wird von der Sächsischen Staatskanzlei ein Zuschuss unter anderem für Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtung gewährt. Für die Vereinsförderung stehen in diesem Jahr 120 000 Euro zur Verfügung. Für Händler, Firmen und Gastronomen endet die Anmeldefrist am 31. März. Die entsprechenden Anmeldeformulare sind im Internet unter www.tagdersachsen2018.de zu finden. Der Fördermittelantrag ist Teil des Formulars und kann gemeinsam mit der Anmeldung ausgefüllt und versandt werden. Die Projektleitung um Kay Schöttner und Viktoria Troka ist per Mail unter k.schoettner@torgau.de beziehungsweise v.troka@torgau.de erreichbar.