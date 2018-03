Annika war die Beste

Rudern. Am vergangenen Wochenende fand in der neu renovierten Sporthalle Brüderstrasse in Leipzig die 4. Mitteldeutsche Ergometermeisterschaft statt. Eingebettet in den 5. TK-Hochschulcup der Techniker Krankenkasse, sollten sich spannende Rennen entwickeln. Auch der Torgauer Ruderverein ging mit seinen Kadersportlern für 2018 an den Start.



Angespornt von der großartigen Stimmung in der Halle wuchsen die Torgauer über sich hinaus und konnten vier Mal auf das Treppchen steigen. Bereits im ersten Rennen mit Torgauer Beteiligung konnte sich Annika Negro bei den Leichtgewichten (LG) der B-Juniorinnen durch einen Start-Ziel Sieg den Meistertitel sichern. Bei den Jungs dieser Altersklasse ging fast die gesamte Kadergruppe an den Start. Der seit 2017 beim Landesstützpunkt in Leipzig trainierende Moritz Ombodi konnte sich bei seinem ersten großen Wettkampf im Juniorenbereich den 3. Platz sichern. Alexander Kaunert belegte in diesem starken Starterfeld einen guten 6. Platz. Platz 16 hieß es im Ziel für Marvin Pötzsch. Schade, dass Erik Schulze hier nicht mit am Start war. Bei den B-Junioren LG zeigte Peter Scherzer seine Klasse und konnte sich auf den 3. Platz rudern.



Bei den A-Junioren ging Ivo Schmidt für den Torgauer Ruderverein an den Start. Auf der 2000 Meter langen Strecke spielte er seine Wettkampferfahrung aus . Er ließ sich nicht von der Kulisse in der Halle anstecken und fuhr sein Rennen, was ihm die Silbermedallie einbrachte. Erst seinen zweiten Wettkampf bestritt Gerome Lorenz (Ak 13). Nachdem er schon beim Ergometercup in Mühlberg überzeugen konnte, entschloss sich sein Trainer ihn auch bei der 4. Mitteldeutschen Meisterschaft starten zu lassen. Mit einem ausgezeichneten 4. Platz hat er überzeugend das in ihn gesetzte Vertrauen gerechtfertigt.