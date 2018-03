Ansprechpartner / Kontakte

Das Bürgerbüro befindet sich im Gebäude Leipziger Straße, der barrierefreie Zugang ist u¨ber den Rathausinnenhof möglich.

Kontakt:

Große Kreisstadt Torgau – Bürgerbüro –

Markt 1, 04860 Torgau

Email: bb@torgau.de

Telefon: 03421/748-228

Fax: 03421/748-133

Öffnungszeiten:

Montag: 9 bis 16 Uhr

Dienstag: 9 bis 18 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat: 9 bis 12 Uhr

SPRECHSTUNDEN IM RATHAUS

Anwaltliche Beratungsstelle: Jeden Donnerstag findet von 16 bis 18 Uhr die Sprechstunde der anwaltlichen Beratungsstelle im Rathaus Torgau, 1. Etage, Zimmer 103 statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Friedensrichter: Die Stadt Torgau betreibt eine Schiedsstelle fu¨r das gesamte Stadtgebiet. Das Verfahren vor den Schiedsstellen dient dazu, Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung der Parteien beizulegen. Ehrenamtlicher Friedensrichter der Stadt Torgau ist Ingo Bachmann. Die Sprechstunde des Friedensrichters findet von Januar bis November am letzten Mittwoch im Monat in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Rathaus Torgau, Markt 1, 1.Etage, Zimmer 103 statt. Während der Sprechzeit ist der Friedensrichter unter der Telefonnummer 03421-748-226 zu erreichen. Außerhalb dieser Sprechzeiten ist der Friedensrichter per E-Mail u¨ber ingo.bachmann@friedensrichter.de oder über die Anschrift des Hauptamtes der Stadtverwaltung Torgau in 04860 Torgau, Markt 1, erreichbar.

Sprechstundentermine 2018: 28. Februar (entfällt); 28. März; 25. April; 30. Mai; 27. Juni; 25. Juli; 29. August; 26. September; 31. Oktober; 28. November; 19. Dezember

ÖFFNUNGSZEITEN DER STADTVERWALTUNG:

Sprechzeiten Verwaltung

Montag: 9 bis 12 Uhr

Dienstag: 9 bis 16 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr

Stadtkasse (im Bürgerbüro, Eingang Leipziger Straße

Montag: 9 bis 16 Uhr

Dienstag: 9 bis 18 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr

Stadtarchiv

Montag: geschlossen

Dienstag: 9 bis 12 Uhr

und 12.30 bis 14.30 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9 bis 12 Uhr

und 12.30 bis 18 Uhr

Freitag: geschlossen

Überweisungen an die Stadtverwaltung Torgau tätigen Sie bitte auf folgende Konten:

Sparkasse Leipzig

Konto-Nr. 2 210 007 782

BLZ 860 555 92

IBAN: DE 85860555922210007782

BIC: WELADE8LXXX

Raiffeisenbank Torgau e.G.

Konto-Nr. 100 011 166

BLZ 860 690 70

IBAN: DE 74860690700100011166

BIC: GENODEF1TGB