Antwort auf offenen Brief erfolgt

In dem Schreiben baten sie den Vorsitzenden der Sparkasse Leipzig, Dr. Harald Langenfeld, die Entscheidung der Schließung der Service-Außenstelle der Sparkasse am Torgauer Marktplatz noch einmal zu überdenken. Die TZ fragte beim Pressesprecher Dr. Frank Steinmeyer nach, wie die Sparkasse auf den Brief reagierte.

TZ: Wurde das Schreiben beantwortet?

Dr. Frank Steinmeyer: Ja und das auch zeitnah. Wir erhielten den Offenen Brief am 29. Januar und antworteten am 2. Februar.

Was stand in der Rückmeldung?

Uns sind die Bedenken der Bürger keinesfalls egal. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass die Sparkasse in Torgau umfangreich vertreten ist. So gibt es die Hauptfiliale am Friedrichplatz – diese ist zudem nur wenige hundert Meter vom Markt entfernt –, den SB-Standort in der Eilenburgerstraße, zwei Mal pro Woche den fahrbaren Service in Nordwest und auch der Standort im PEP soll nach den Umbaumaßnahmen wieder zur Verfügung stehen. Außerdem unternehmen wir nicht nur wirtschaftlich viel, um die Attraktivität Torgaus zu stärken.

Sondern?

Die Sparkasse engagiert sich auch im kulturellen Bereich, zum Beispiel bei Rathauskonzerten oder beim Elbe-Day.

Gab es eine erneute Reaktion der beiden SPD-Mitglieder auf Ihre Antwort?

Nein, weder in schriftlicher Form noch in einem persönlichen oder telefonischen Gespräch.