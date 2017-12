Applaus für Erik Schober

So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit... Der Mund von Frank Schwarz war regelrecht versiegelt. Der Vorsitzende des Torgauer Männerchorvereins hatte für das Festkonzert seiner Mannen im Graditzer Gestüt am Samstagabend eine faustdicke Überraschung vorbereitet.

Nur die allerwenigsten waren eingeweiht. Und nein, es war nicht der Auftritt des Jungen Ensembles aus Leipzig. Dafür hatte Chorleiter Tobias Orzeszko höchstselbst gesorgt. Sechs Musikstudenten aus der Messestadt gaben dem diesjährigen Weihnachtskonzert eine ganz besondere Note.

Die Überraschung des Abends war jemand anders; jemand, den die meisten der Zuhörer bestens in Erinnerung haben: Als Frank Schwarz während der Anmoderation davon sprach, in diesem Jahr auf die gewohnte Moderatorin verzichtet zu haben und in jenem Moment der Kopf von Erik Schober durch die Tür des Saals lugte, war des Rätsels Auflösung gekommen. Schober, der mit seinem Sohn Raphael Amadeus (11) den Raum freudestrahlend betrat, heimste nicht nur einen Riesenapplaus ein, sondern gleich noch unterm Mistelzweig ein Küsschen von der heraneilenden Beate Bothendorf. Fortan lag die Moderation des Abends in den Händen eines Mannes, der dem Chor neun Jahre lang die musikalische Richtung vorgab.

Ebenso die Richtung vorgegeben hatte über viele Jahre hinweg Klaus Weber. Aus gesundheitlichen Gründen reichte er sein Amt als Vereinsvorsitzender erst im Mai dieses Jahres an Frank Schwarz weiter. Schwarz nutzte den Abend, um sich im Namen des Chores für Webers Arbeit zu bedanken. Dieser habe 25 Jahre lang im Vorstand mitgewirkt, davon sechs Jahre als Vorsitzender. „Als der Wechsel anstand, hat er mich umkreist, wie ein Adler seine Beute“, blickte Schwarz zurück. Weber habe es schließlich geschafft, ihn von der Übernahme des Postens des Vorsitzenden zu überzeugen.

Und weil nun einmal die Zeit für Ehrungen gekommen war, gab’s unter anderem auch für Detlef Rudl, der die Versorgung sicherstellt, Dankesworte. Der wartete gerade vom Grill kommend nichtsahnend vor dem proppevollen Saal, als ihn Schwarz hereinbat. Gerade auch, weil man seinen 60. Geburtstag in diesem Jahr ein wenig hat schleifen lassen, überreichte Schwarz an einen mehr als überraschten Rudl zwei gerahmte Fotos.

Das Programm war wie gewohnt in zwei Teile gegliedert. Mehrfach war das Publikum gefordert, so zum Beispiel bei „Leise rieselt der Schnee“ oder „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“. Erik Schobers Sohn kam zudem mit „Vom Himmel hoch“ ein Solo zu.