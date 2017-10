Arbeiten an alter Deichbruchstelle

Es war der bis dahin größte Binnendeichbruch der deutschen Geschichte: Am 18. August 2002 barst um 9.10 Uhr der Erdwall. Dautzschen, Großtreben und Last wurden von Wassermassen überschwemmt. Doch die Flutwelle bahnte sich bis ins benachbarte Bundesland Sachsen-Anhalt Bahn. Jetzt, 15 Jahre nach dem Unglück, sind die Arbeiten für die endgültige Beseitigung dieser ehemaligen Bruchstelle auf einer Länge von mehreren hundert Metern angelaufen.

Von der Straße Dautzschen-Neubleesern aus kaum zu erkennen, hat sich bereits ein großes Bohrgerät hinterm Deich positioniert. Zum Einsatz kommen wird es auf der Deichkrone. Dort wurden vor Tagen bereits erste Sondierungslöcher in den Deich gebohrt. Mittlerweile ist hier eine Art Bohrführung darüberbetoniert worden. Mit der Bauausführung hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) die Firma Heinz Lange Bauunternehmen GmbH aus Ottendorf-Okrilla beauftragt.

Sind sämtliche bauvorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen, wird mit der Instandsetzung des Deiches begonnen. Die Bauzeit wird sich voraussichtlich bis zum Juli 2019 erstrecken. Die Baukosten belaufen sich nach Angabe der LTV auf etwa 0,7 Millionen Euro.

Weil nach dem Deichbruch die Stelle im September 2002 schnellstmöglich geschlossen werden musste, kam teilweise sehr grobes Material zum Einsatz. Manch Ostelbier spricht davon, dass Steine Kantenlängen von 60 Zentimeter und darüber aufwiesen. Wegen dieses schwierigen Untergrunds hat sich die LTV bei der Verstärkung der Bruchstelle für die sogenannte Bohrpfahltechnologie entschieden. Dabei werden Betonpfähle bis zu 15 Meter tief in den Deich getrieben. Probleme erwarte man nicht, hatte eine Sprecherin gegenüber der Torgauer Zeitung ausdrücklich bekundet.