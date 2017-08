Arbeitslosmelden geht jetzt auch online

Torgau/Oschatz. Die Bundesagentur für Arbeit hat ihren Online-Service ausgeweitet. Wie die Behörde mitteilte, ist es möglich, sich online arbeitsuchend zu melden, einen Antrag auf Arbeitslosengeld zu stellen oder auch sich in Arbeit abzumelden. Alternativ kann der Antrag auf Arbeitslosengeld auch zu Hause ausgefüllt, ausgedruckt und auf dem herkömmlichen Weg – per Post der Agentur für Arbeit zugestellt werden.

Voraussetzung für den Online-Antrag ist, dass die persönlichen Daten des Kunden bereits der Arbeitsagentur bekannt sind. Die Arbeitsuchendmeldung kann sowohl online über die Jobbörse, telefonisch in den Servicecentern der Bundesagentur als auch persönlich in den Agenturen vor Ort erfolgen. Die Arbeitslosmeldung hingegen muss persönlich in der Arbeitsagentur vorgenommen werden. Ist der Antrag bearbeitet, kann nach vorheriger Zustimmung auch der Bescheid online zur Verfügung gestellt werden.

„Meine eServices“ der Bundesagentur fu¨r Arbeit hat noch weitere Angebote. So können auch die Anträge auf Insolvenzgeld und auf Berufsausbildungsbeihilfe online gestellt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, verschiedene Veränderungen auf diesem Weg bekannt zu geben. Nicht nur die Bescheinigung über Nebeneinkommen oder die Bescheinigung bei Arbeitsunfähigkeit (Krankenschein) können online einreicht werden, sondern auch Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung. Auch Ortsabwesenheit, also wenn jemand verreisen möchten, kann über „Meine eServices“ beantragt werden.

Andere Online-Angebote haben sich in der Vergangenheit bereits etabliert. So zum Beispiel der gemeinsame Bewerber- Account in der Jobbörse. Arbeitsuchende Frauen und Männer haben die Möglichkeit, von zu Hause aus ihre Bewerberdaten für die Jobsuche zu bearbeiten. So ist es möglich, Zeugnisse, Zertifikate, Bewerbungsfotos und andere Bewerbungsunterlagen direkt im eigenen Profil zu hinterlegen. Zusätzlich ermöglicht das gemeinsame Online-Konto eine papierlose Kommunikation mit dem Arbeitsvermittler oder Berufsberater und schnellen Kontakt zu künftigen Arbeitgebern.