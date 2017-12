Archäologische Funde sorgen für Baustopp

Das Unternehmen EZEL ist zwischen Ortsteil Commende und Bundesstraße 182 auf Siedlungsreste aus der Bronzezeit gestoßen. „Es handelt sich um Gruben, die mit Resten von Keramikgegenständen verfüllt sind und man kann sogar Hausgrundrisse erkennen“, beschreibt Dr. Wolfgang Ender vom Landesamt für Archäologie die Situation. Fragmente von Gefäßen und Knochen kamen zum Vorschein. Für die Experten wichtig und aufschlussreich – um nicht zu sagen wertvoll.

Für das Projekt „Erschließungsstraße“ allerdings ein Problem. In den vergangenen Wochen wurde intensiv darüber nachgedacht, unter welchen Umständen es weitergehen kann. Am Donnerstag gab es eine Bauberatung vor Ort, an der auch die TZ teilnahm. Erfreuliches Fazit: Die Arbeiten sollen in Kürze wieder anlaufen. Dr. Ender: „Wir haben entschieden, das Ganze etwas umzuplanen, mit dem Ziel, die Funde nicht einfach wegzubaggern, sondern zu erhalten. Das schaffen wir, indem wir das Areal mit Geo-Flies und Mineralgemisch abdecken und die Straße einfach oben drüber bauen.“ Bauamtsleiterin Beate Sonntag zeigte sich beruhigt: „Die Mehrkosten halten sich im Rahmen.“

Insgesamt seien rund 200 Meter der neuen Strecke betroffen. Die Fahrbahn wird nun etwa 40 Zentimeter höher gelegt als ursprünglich vorgesehen. „Wir hatten vorher vermutet, dass es hier Funde gibt. Dazu lagen Hinweise vor. Aber der Umfang hat uns überrascht“, so Dr. Ender. Es sei immer schwierig, so etwas genau im Vorfeld abzuschätzen. Letztlich muss man erst in die Erde gehen, um zu sehen, was da verborgen ist. Die archäologische Begleitung war dann auch wichtige Forderung bei der Genehmigung zum Bau der Erschließungsstraße.

Je nach Witterung sollen die Arbeiten nun wieder Fahrt aufnehmen. Alle Beteiligten hoffen darauf, dass die Fertigstellung bis April/Mai 2018 gelingt. Ursprünglich war ja angedacht, den zweiten Bauabschnitt noch in diesem Jahr übergeben zu können. Doch dann kam beim Abschieben des Mutterbodens die große Überraschung ans Tageslicht. Hauptsächlich jedoch nur für die Experten der Archäologie ersichtlich, ein Laie erkennt – wenn überhaupt – zumeist nur Verfärbungen im Boden.

Der Bau der Erschließungsstraße, ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Dom- mitzsch und Elsnig, besteht aus drei Bauabschnitten.

Nachdem zuerst der Kreisverkehr in Commende fertiggestellt wurde, steht jetzt der Bau der eigentlichen Straße im Mittelpunkt. Später muss die Einbindung zur Bundesstraße 182 bei Drebligar erfolgen, bevor das Großprojekt übergeben werden kann. Die Gesamtbaukosten sind mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt, wobei Dommitzsch rund 833 000 Euro trägt und Elsnig rund 1 476 000 Euro. Die Förderung liegt bei 90 Prozent. Profitieren sollen zum großen Teil die einheimischen Gewerbebetriebe.