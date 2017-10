Arzberger Besucher können das Auto stehen lassen

Bürger der Gemeinde Arzberg können laut Bürgermeister Holger Reinboth nach telefonischer Anmeldung mit dem Bürgerbus zur Messe und wieder zurück fahren. Es gibt weder einen Fahrplan noch eine Linie. Die Bürger können sich über das Bürgerbustelefon 034222-486020 am Montag und am Mittwoch jeweils 15.00 bis 17.00 Uhr für diese Fahrt anmelden. In besonderen Fällen, wie zur Messe, geht auch eine Anmeldung über das OMA – Team 034222-48008. In jedem Fall sollte eine Tel. Nr. für Rückrufe angegeben werden, um die angemeldeten Fahrgäste und Orte zu koordinieren. Zum Thema Bürgerbus wird auch das Team am Messestand in Beilrode Rede und Antwort stehen. Eine Woche später, am 18. Oktober, kann der Bus auch für die Fahrt zum Ostelbischen Verkehrssicherheitstag für Senioren in Beilrode in Anspruch genommen werden.