Arzberger waren "gute Gastgeber"

Tischtennis. Acht Mannschaften aus vier Bundesländern kämpfen am Samstag in der Arzberger Rosenholzhalle um den SHT-Pokal des Bürgermeisters. Bereits zum 6. Mal lud die gastgebende Tischtennisabteilung vom SVA zu einem Vorbereitungsturnier mit befreundeten Mannschaften. Neben den Arzbergern um Ingo Poser war Oschatz mit einem Team angereist. Brandenburger Vertreter kamen aus Herzberg und Luckenwalde, aus Sachsen-Anhalt reisten Prettin und Post Halle an. Die längste Anreise hatten zwei Teams aus der hessischen Bankenmetropole Frankfurt. „Wir hatten ein wirklich gutes Niveau in der Halle“, erklärte Poser am Tag darauf gegenüber der TZ. „Von der Bezirks- bis zur Verbandsliga war alles vertreten, und trotzdem war es ein Turnier auf Augenhöhe.“



Mit den Hallensern siegte schließlich auch das höchstklassigste Team im Finale gegen Oschatz, für Poser „überraschend deutlich mit 6:2.“ In zwei Vierergruppen, mussten die mit jeweils vier Spielern bestückten Mannschaften in Doppeln und Einzeln ihre Klasse zeigen, um letztlich zum Erfolg zu kommen. Den Arzbergern gelang das in diesem Jahr nicht so gut wie zuletzt. Nach dritten Plätzen in den Vorjahren reichte es in diesem Jahr zunächst nur zu einem dritten Platz in der Gruppe. Weil auch das Duell mit dem Drittplatzierten aus der anderen Gruppe nicht siegreich beendet werden konnte, sprang dieses Mal nur ein sechster Platz in der Endabrechnung heraus, worüber sich Ingo Poser dann auch „leicht enttäuscht“ zeigte. „Aber wir sind gute Gastgeber. Und außerdem ging es ja auch um die Geselligkeit“, scherzte der Arzberger.



„Wir haben uns mit starken Gegnern gemessen und können deshalb auch etwas mitnehmen“, so Poser weiter. Am nächsten Wochenende reisen die Arzberger Tischtennisspieler dann noch einmal geschlossen zu einem Vorbereitungsturnier nach Herzberg. Am 9. September startet das Team dann in die neue Saison.