Arzbergs Feuerwehr unter neuer Leitung

Arzberg. Am 24. Februar versammelten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arzberg aus ganz besonderem Anlass. Die Wahl einer neuen Wehrleitung stand zur Debatte. Doch zunächst trug der noch amtierende Wehrleiter Michael Romanschek den Rechenschaftsbericht vor:

Im Jahr 2017 fuhren die Arzberger Kameraden 19 Einsätze. Was vor allem auffiel, waren die zwei großen Unwetterlagen mit vielen Sturmschäden im Juni und im Oktober letzten Jahres. Ebenfalls nicht alltäglich, ja sogar außergewöhnlich, kam folgende Meldung aus der Leitstelle „Ertrinkende Kuh in Elbe“. Gerettet wurde das Bullenkalb mittels Strick, gutem Zureden und vielen Streicheleinheiten.

Zählen wir alle Ausbildungs- und Einsatzstunden zusammen, kommen wir auf starke 770 Stunden! „Mein oberstes Gebot war immer, jeden meiner Kameraden unverletzt aus dem Einsatz zu seiner Familie zurückzubringen. Auch wenn wir nicht die größte Feuerwehr sind – wir arbeiten Hand in Hand“, denkt Romanschek zurück.

Der Schwerpunkt der Ausbildungsdienste im vergangenen Jahr lag aufgrund der neuen integrierten Rettungsleitstelle in Leipzig überwiegend auf dem Digitalfunk. Bei den Unwetterlagen kam diese an ihre Grenzen, was zunehmend Probleme bereitete. Aber an ihre Grenzen kamen auch unsere Kameraden aus Arzberg, Blumberg und Nichtewitz bei der alljährlichen Übung mit dem Leipziger DRK auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Arzberg.

Leider fehlt in der Gemeindefeuerwehr weiterhin die Neuanschaffung von Geräten zur technischen Hilfeleistung. „Keine Feuerwehr mit hydraulischem Rettunggerät erreicht in geforderter Frist unser Gemeindegebiet um schnell zu helfen. Es kann doch nicht sein, dass wir außerhalb stehen und zusehen müssen wie vielleicht eine eingeklemmte Person vor unseren Augen stirbt!“ Dafür konnten in diesem Jahr Teile der persönlichen Schutzausrüstung erneuert werden.

Unser Gerätehaus soll weiterhin ein sicherer Anlaufpunkt für die Bevölkerung sein. Hierfür sind aber dringende Umbaumaßnahmen nötig. Dieses Ziel konnten wir im letzten Jahr leider nicht erreichen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die zahlreichen Beförderungen. Diese sind möglich, weil die Kameraden ihre Freizeit opfern um Lehrgänge verschiedenster Art zu besuchen. Außerdem wurden fünf Kameradinnen und Kameraden mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Nach fünf turbulenten Jahren gab Michael Romanschek nun guten Gewissens sein Amt ab. Die neue Wehrleitung wurde einstimmig gewählt. Christian Rothe stieg in seiner Position als stellvertretender Wehrleiter auf und wirkt nun als amtierender Wehrleiter. Michael Romanschek hingegen nimmt die Rolle des stellvertretenden Wehrleiters ein.

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Arzberg zählt aktuell dreizehn Mitglieder. Dennoch freuen wir uns immer über neue Kinder und Jugendliche, im Alter von acht bis achtzehn Jahren, die Lust haben bei uns mitzuwirken. Auch wenn die Jugendarbeit in der Feuerwehr momentan läuft, bereitet die Zukunft der Wehrleitung schlaflose Nächte. Die Mitgliedergewinnung ist ein sensibles und schwieriges Thema, dass zunehmend komplizierter wird. Heutzutage ist die Zeit ein knappes Gut und jeder möchte dieses für sich nutzen. Die ehrenamtliche Arbeit in der Feuerwehr rückt dabei mehr und mehr in den Hintergrund.

Rothe erläutert seine Ziele klar: „Für uns ist es besonders wichtig, die Zusammenarbeit mit unserer ostelbischen Nachbargemeinde Beilrode zu verbessern. Wir müssen in Zukunft über die Grenzen hinweg arbeiten.“ Auch er kämpft weiter für den Umbau des Gerätehauses, damit der Arbeits- und Unfallschutz nach den Vorgaben der Feuerwehrvorschriften sowie des Unfallschutzes weiterhin gewährleistet ist. Nun bleibt nur, danke zu sagen, für die tolle Leitung und Unterstützung in den letzten fünf Jahren an Michael Romanschek, aber auch zum neuen Amt zu gratulieren: Herzlichen Glückwunsch Christian Rothe!