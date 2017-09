Asylbewerberzahlen leicht sinkend

Nordsachsen. Mit Stand 29. August 2017 lebten im Landkreis Nordsachsen 1341 Asylbewerberleistungsempfänger. Bei ihnen handelt es sich um Flüchtlinge, die sich derzeit in einem laufenden Verfahren zur Anerkennung eines Aufenthaltstitels befinden und demnach Hilfeleistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Hinzu kommen rund 600 Flüchtlinge, die bereits anerkannt sind. Nach wie vor leben die meisten Asylbewerber in Delitzsch (s. Tabelle). Torgau rangiert zahlenmäßig auf Rang 2. Nach wie vor ohne Asylbewerber sind die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mockrehna und Trossin. Dort leben allerdings ungeleitete minderjährige Ausländer, kurz UMA.



Während die Zahl der erwachsenen Flüchtlinge langsam sinkt, blieb sie im Bereich jener UMA zuletzt konstant. Nach neuesten Zahlen aus dem Landratsamt leben 108 Unter-18-Jährige in Nordsachsen, vor etwas mehr als einem Jahr war das ähnlich. Sprecher Thomas Seidler geht davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Monaten aber sinken wird. „Man weiß natürlich nie, wie viele Neue zu uns kommen werden, aber in den nächsten zwei Jahren werden mehr als 40 UMA das 18. Lebensjahr erreichen und damit aus dieser Statistik herausfallen.



Unterdessen erklärte Patricia Groth Leiterin des Amtes für Migration und Ausländerrecht, dass die Stelle des Integrationsmanagers ab heute neu besetzt wird. Doris Scholz wird den Posten übernehmen. „Sie fungiert als Schnittstelle zwischen der Integrationsarbeit vor Ort sowie der Verwaltungstätigkeit auf der anderen Seite und wird hier koordinativ unterstützen“, erklärte Groth. Die Stelle des Integrationsmanagers wurde erstmals im Februar 2016 durch Helmut Brenner besetzt und umfasste den vollständigen Integrationsbereich. Erst im Nachgang entstanden weitere Fördermöglichkeiten für Personalstellen im Integrationsbereich und damit weitere Spezialisierungen bezüglich Arbeitsmarktintegration und Bildungskoordination. Seit März dieses Jahres war die Stelle vakant.