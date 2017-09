Au Backe, richtig putzen!

Mehderitzsch/Torgau. Anlässlich des heutigen Tages der Zahngesundheit verraten die Fünf- und Sechsjährigen der Hasengruppe ihre Geheimnisse für die perfekten „Beißerchen“.



Bei allen kommt die Zahnbürste samt Zahnpasta sowohl früh als auch abends zum Einsatz. Die Technik unterscheidet sich allerdings bei einigen: „Ich fange immer oben an zu putzen“, berichtet Valentin stolz. „Aber ich nicht! Ich beginne unten“, ruft Frieda dazwischen. Doch beide sind mit den anderen einer Meinung: Wenn sie ihre Zähne nicht ordentlich pflegen, kommt der Zahnteufel. „Der frisst die Zähne dann auf“, erzählt Valentin, den der Teufel sogar bereits besucht habe. „Mein Zahn ist deswegen auch braun. Aber der fällt sowieso bald raus, er wackelt auch schon.“

Um das künftig zu verhindern, steht nicht nur regelmäßiges Zähneputzen auf dem Plan. Die Ernährung spielt ebenso eine Rolle. Die Kinder wissen: „Süßigkeiten sind schlecht für die Zähne.“ Stattdessen gibt es Obst und Gemüse in der Kita. „Immer um halb zehn legen wir eine Obstpause ein. Dafür bringt jeder etwas von zu Hause mit“, erklärt Kindergärtnerin Carmen Schmidt und zeigt dabei auf den Obstkorb, in dem schon Äpfel, Kiwis und andere Früchte bereitliegen. Außerdem veranstaltet die Einrichtung einmal im Monat ein gesundes Frühstück mit Körnerbrot, Gemüse, Joghurt sowie mit anderen Leckereien.



Einige der Jungen und Mädchen haben bereits die ersten Milchzähne verloren, so auch Annalena: „Das hat nur ein bisschen wehgetan. Aber dafür kam nachts die Zahnfee und hat mir ein Spielzeug unters Kopfkissen gelegt.“

Den Zahnarzt besuchen die Kinder ebenfalls regelmäßig: „Der Doktor schaut immer, ob man gut geputzt hat.“ Angst habe keiner vor dem Zahnarzt, denn alle wollen auch in Zukunft immer gründlich die Zähne putzen.

Das hört Christine Uischner sehr gern. Sie ist beim Landkreis Nordsachsen als Jugendzahnärztin für die Region Torgau/Oschatz zuständig und weiß, dass in allen Kindertagesstätten ihres Zuständigkeitsbereiches Zähne geputzt werden, außer in einer Einrichtung.



„Das ist eine sehr hohe Quote. In sächsischen Großstädten sieht es ganz anders aus.“ Aber manchmal sei der Aufwand für das Zähneputzen aufgrund des schlechten Personalschlüssels auch gar nicht mehr zu stemmen, zeigt sie Verständnis. Gefördert wird die Gruppenprophylaxe der Kinder von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege. „Dort laufen die Fäden zusammen: Die Krankenkassen bezahlen ihren Anteil, wovon zum Beispiel Becher, Zahncreme und Zahnpasten gekauft werden“, veranschaulicht Christine Uischner.



Im Zuge der Gruppenprophylaxe besuchen Zahnärzte bis zu dreimal im Jahr die Einrichtungen, um die Gesundheit der Kindergebisse beurteilen – und entsprechende Maßnahmen anraten zu können: „Nach bundes- aber auch europaweiten Prämissen sind zur Mundgesundheit drei Altersgruppen definiert“, erläutert Uischner. „Bei den Dreijährigen liegen wir innerhalb Sachsens etwa in der Mitte, bei den Sechsjährigen belegen wir leider noch den letzten Platz, aber bei den Zwölfjährigen sind wir auf einem Mittelplatz.“



Generell sei die Entwicklung – im Vergleich zu den Vorjahren – aber positiv zu werten. Das macht Christine Uischner auch an folgender Tendenz deutlich: „Dank unserer altersgerechten Aufklärung haben wir so gut wie keine Kinder, die sich weigern, bei unseren Untersuchungen den Mund zu öffnen.“ Auch würden die Kleinen zunehmend gesündere Kost zum Frühstück mitbringen und kaum noch süße Schnitten.



Einen Rat möchte Christine Uischner unbedingt an alle Eltern weitergeben: „Es wäre gut, wenn Sie ihren Kindern den Nuckel spätestens ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr abgewöhnen. Sonst kann es zu gravierenden Zahnfehlstellungen kommen.“