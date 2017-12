Außer Spesen nichts gewesen

Volleyball. Die Schildauerinnen wollten aus Markkleeberg drei Punkte mitbringen. Wollten! Mit M. Brost, S. Hartig und M. Golubka fehlten an diesem Spieltag gleich drei Stammspielerinnen. Dieses Handicap konnten die Schildauerinnen nicht kompensieren. Der erste Satz verlief bis zum Spielstand von 10:10 ausgeglichen. Beide Mannschaften spielten anfangs auf Augenhöhe.

Die Markkleeberger legten dann eine Schippe drauf und spielten die TSV-Damen klassisch aus. Den Schildauerinnen gelang es nicht, die starken Angriffe der Gastgeberinnen abzuwehren und so ging der ersten Satz mit 25:17 an die Markkleebergerinnen. Auch der zweite Satz verlief wenig vielversprechend. Die Annahme der Schildauerinnen war schlecht, sodass Zuspielerin N. Wenisch es schwer hatte, ordentliche Pässe zu stellen. Kam es zu einem Angriff, wurde dieser zu kraftlos und unplatziert ins gegnerische Feld gedroschen. Mit nur 11 Zählern mussten sich die Schildauerinnen geschlagen geben.

Auch im dritten Satz lief bei den Gästen nicht viel zusammen. Die Annahme lief zwar deutlich besser, sodass über Außen oder die Mitte die Angriffe aufgezogen werden konnten, jedoch hatten die Markkleebergerinnen den längeren Atem und waren im gesamten Spiel einfach routinierter. So ging dann auch der dritte Satz (25:19) und somit die 3 Punkte auf das Konto der TSG-Damen.

Der TSV bleibt weiterhin im Tabellenkeller und hofft nun im letzten 2017er Spiel in Leipzig auf den Sieg.

Schildau: S. Ferl, J. Heinrich, C. John, T. Mehle, M. Naudszus, L. Oetjens, J. Steinert, V. Steinert, N. Wenisch