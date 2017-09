Auch Torgauer beim Tag der Sachsen

Torgau/Löbau. Der 26. Tag der Sachsen fand in diesem Jahr in Löbau statt. Er begann am Freitagabend mit der Eröffnungsveranstaltung auf der Bühne des MDR auf dem Löbauer Marktplatzt bei starkem Regen. Trotz des schlechten Wetters kamen viele Löbauer und Gäste zur Veranstaltung und bummelten dann anschließend durch die schön gestaltete Stadt Löbau. Dabei konnten sie sich von den anderen Bühnen und Ständen von der Vielseitigkeit der Sachsen überzeugen.



Der Samstagmorgen begann mit der Kuratoriums-Sitzung der Tages der Sachsen, bei der die Stadt Riesa als Ausrichter des 28. Tages der Sachsen 2019 bekannt gegeben wurde. Ein buntes und vielfältiges Programm mit Sport und Unterhaltung brachte der Samstag mit sich. Auf zahlreichen Bühnen präsentierten sich die einzelnen Vereine aus Sachsen, unter anderen auch die Vereine aus Torgau.



Der letzte Tag, Sonntag, war geprägt vom großen Festumzug durch Löbau. Viele Gäste säumten den Straßenrand und schauten den Aktiven zu. Am Abend wurde dann noch mal eingeladen zur großen Abschlussveranstaltung, bei welcher der Präsident des Kuratoriums und Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler den Staffelstab an die Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau, Romina Barth, übergab.