Auch in Torgau sitzen zu viele Gefangene ein

Torgau/Dresden. Neun der zehn sächsischen Justizvollzugsanstalten (JVA) sind nach Angaben der Linken-Fraktion im sächsischen Landtag überbelegt, darunter auch die JVA in Torgau. Das habe sich aus einer Antwort des sächsischen Justizministers auf eine parlamentarische Anfrage zur Situation in den JVA ergeben, teilte der Linken-Abgeordnete André Schollbach mit. Ab einer Auslastung von 90 Prozent würden Justizvollzugsanstalten als voll belegt gelten.



Zum 30. Juni seien jedoch neun der zehn sächsischen Haftanstalten zu mindestens 90 Prozent ausgelastet gewesen, vier davon sogar zu mehr als 100 Prozent. Die JVA Torgau war zu 98,1 Prozent belegt. In der Justizvollzugsanstalt in der nordsächsischen Kreisstadt gibt es laut den Angaben insgesamt 268 Haftplätze. 263 Gefangene sind derzeit in der JVA untergebracht. Negativer Spitzenreiter sei die Justizvollzugsanstalt Chemnitz mit einer Auslastung von 106 Prozent. Dort waren die 241 Haftplätze mit 256 Gefangenen belegt. Darauf folgten die Justizvollzugsanstalt Görlitz mit einer Auslastung von 105 Prozent mit 209 Haftplätzen und 219 Gefangenen, die Justizvollzugsanstalt Zeithain mit einer Auslastung von 103 Prozent (361 Haftplätze auf 373 Gefangene) und die Justizvollzugsanstalt Zwickau mit einer Auslastung von 102 Prozent (136 Haftplätze auf 139 Gefangene).



Weitere Justizvollzugsanstalten in Sachsen gibt es unter anderem in Dresden (759 Gefangene), in Bautzen (358 Gefangene), in Waldheim (371 Gefangene) und in Leipzig (427 Gefangene). Zudem waren laut Justizministerium in den JVA des Freistaates zum 30. Juni bei den Mitarbeitern 76 940 Über- und Mehrarbeitsstunden aufgelaufen.