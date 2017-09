Audenhainer Jugendfeuerwehr feiert 50.

Sie hoffen, bei dem organisierten Feuerwehrwettkampf in der Disziplin Löschangriff der Kindermannschaften, welcher am Samstag ab 14 Uhr am Gelände der Feuerwehr Audenhain ausgetragen wird, einen der vorderen Plätze belegen zu können. Wir wünschen uns einen fairen Wettkampf sowie auf eine rege Teilnahme unser benachbarten Feuerwehren.

Anschließend an den Ausscheid haben sich die eifrigen Feuerwehrfrauen und -männer ein buntes Nachmittagsprogramm für Jung und Alt überlegt. So wird zum einen die Funktionsweise einer mobilen Löschkanone demonstriert. Des Weiteren werden verschiedene Möglichkeiten zur Brandbekämpfung vorgeführt.

Die Kreativität unsere Mitglieder kann in der vorbereiteten Chronik, welche zusätzlich mit einem Video dargestellt wird, bestaunt werden.

Zu den weiteren Highlights zählen der Auftritt des Spielmannszuges Audenhain sowie die Durchführung eines Feuerwehr-Quiz. Für das leibliche Wohl ist durch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Audenhain bestens gesorgt. Anlass für den Wettkampf und die Feierlichkeiten ist das 50-jährige Jubiläum der Jugendfeuer Audenhain. Alle sind zu diesem erfreulichen Umstand recht herzlich eingeladen, erst in großer Runde macht das Feiern doch am meisten Spaß!