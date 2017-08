Audenhainer Wild bekommt gefiederte Gesellschaft

Audenhain. Kuno Pötzsch wirkt gelassen, wenn er über seine Wildfreigehege Audenhain spricht, dem größten seiner Art in Sachsen, das er bereits seit 1989 betreibt. Es ist ein angenehmes Gespräch mit ihm, denn der Unternehmer beantwortet jede Frage konkret, eiert nicht herum, und scheut sich nicht vor Kritik am Staat und dessen Bürokratismus, der in so mancher Amtsstube betrieben wird. Zudem scheint sich der 60-Jährige, gelernter Facharbeiter für Schweinemast und Zucht, nicht mit dem Erreichten zufrieden zu geben, denn noch in diesem Jahr möchte er eine Fasanerie eröffnen.

TZ: Sind Sie mit Ihrem Wildfreigehege mit seinen 40 Tierarten nicht ausgelastet, sodass nun noch eine Fasanerie hinzukommt?

Kuno Pötzsch: Ich habe stets genügend Arbeit und zwar durchgängig von Montag bis einschließlich Sonntag. Doch ich wollte mir neben meiner Vermarktung von geschlachtetem Wild ein weiteres Standbein schaffen. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Zumal ich mir sicher bin, Freude auch an diesem neuen Bereich in meinem Wildfreigehege zu haben. Ich konnte einen Teil der Fasanerie von einem Unternehmer aus Herzberg übernehmen, der in Rente gegangen ist. Die Fasane befinden sich bei bereits in mehreren Volieren auf meinem Grundstück. Vielleicht stelle ich dafür einen weiteren Mitarbeiter neben meinen derzeit eineinhalb Beschäftigten ein.

Was bedeutet die Fasanerie an zusätzlicher Arbeit?

Zunächst züchte ich die Elterntiere. Anschließend muss ich die Brutproduktion kontrollieren und steuern sowie anschließend die Kücken großziehen.

Damit haben Sie aber noch keinen Cent verdient…

Stimmt. Das folgt danach. Ich verkaufe die jungen Fasane an Privatpersonen, die sich an diesen Tieren auf ihren Grundstücken erfreuen. Günstig ist natürlich, wenn Abnehmer wie der Förderverein Landschaftspflegeverband „mittleres Muldegebiet“ mir größere Stückzahlen an Fasanen abkaufen, um sie auszuwildern. Das passiert demnächst mit Fasanen, die ich übernommen habe.

Laienfrage, was heißt Auswildern?

Diese Tiere werden in bestimmten Gebieten ausgesetzt und können sich in der freien Natur entfalten.

Verkaufen Sie auch Fasanenfleisch?

Ja. Wir schlachten die Tiere, die zur Zucht nicht geeignet sind.

Bereiten Sie mit der Fasanerie-Eröffnung die Erweiterung des Betriebes vor, damit ihre beiden Söhne die Firma übernehmen können, die ja bereits bei Ihnen tätig sind. Schließlich sind Sie mit 60 Jahren nicht mehr so weit vom Rentenalter entfernt…

Die Jungs, 32 und 33 Jahre alt, sollten tatsächlich mein Erbe antreten. Doch aufgrund bürokratischer Hürden, für die unser Staat verantwortlich ist, hat sich das erledigt. Meine Söhne wohnen zwar noch in Audenhain, sind jedoch in anderen Betrieben tätig. Wenn ich mal Schluss mache, wird es auch meine Firma nicht mehr geben. Ich werde keinen Nachfolger finden. Auch, weil ich niemanden darum betteln werde.

Aber Ihrer Firma Wildfreigehege mit seinen zahlreichen Tieren geht es doch gut?

Ja. Millionär bin ich zwar nicht geworden. Aber ich will nicht klagen. Es lief in den vergangenen Jahren immer besser. Aber es war auch schon kritisch.

Verraten Sie uns, wann das war?

Ja. Im Winter 1993/94: Freilaufende Hunde drangen in unser Areal ein und hetzten damals 800 Hirsche zu Tode. Das war kritisch.

Hatten Sie bereits Probleme mit Wölfen?

Fakt ist, sie waren schon bei uns an den Gehegezäunen. Das erste Mal vor fünf Jahren. Das beweisen meine Aufnahmen mit Wildkameras. Bei uns eingedrungen sind diese Tiere noch nicht. Aber wenn sie in unsere Freiwildgehege gelangen, bin ich pleite.

Wenn die Wölfe zwei, drei Tiere fressen?

Das wäre weniger schlimm. Aber sie würden unsere Wildherden zu Tode hetzen. Wenn das passiert, gibt es für die entstandenen Schäden keine Unterstützung vom Staat, wie es immer von irgendwelchen Ämtern gesagt wird. Das ist eine glatte Lüge der Leute in den Wolfsbüros. Ich hatte den Antrag auf einen Zuschusses für den Bau eines Schutzzaunes gestellt, der bis 50 Zentimeter tief in die Erde reichen sollte. Er wurde abgelehnt. Jetzt baue ich die Zäune so, wie ich es für richtig halte. Da halte ich mich nicht an staatliche Vorschriften. Apropos Wolf: Ich habe persönlich nichts gegen Wölfe. (Pötzsch lacht schelmisch). Geschäftlich gesehen kann dieses Tier auch einen Vorteil bringen: Wenn der Wolf das Wild im Wald reißt, steigen die Preise bei uns.

Sind Ihnen schon Tiere aus dem Freigehege gestohlen worden?

Nein. Da habe ich dank meiner Germanischen Bärenhunde kein Problem. Die zuverlässigen Tiere dieser Rasse verteidigen das Hab und Gut ihres Halters bis zum Tod. Das sind Hunde mit doppelter Beißkraft gegenüber anderen Rassen. Sie sind aber im Normalfall nicht aggressiv.

Halten Sie alle Tierarten in einem Freigehege?

Nein. Das geht nicht. Wildschweine zum Beispiel können wir nicht in einem Gehege mit unserem Damm-, Schwarz-, Rot- und Siga-Wild halten, weil sie als Allesfresser die Jungtiere der anderen Tierarten fressen würden.

Nach unseren Informationen dürfte Ihr Betrieb für Kleinabnehmer nicht so interessant sein?

Warum? Bei uns ist jeder Kunde willkommen, egal ob er kleine Mengen oder gar ganze Tiere kauft. Wir schießen die Tiere und bereiten das Fleisch nach EU-Norm für unsere Abnehmer nach deren Wünschen in unserem Schlachthaus zum Verzehr zu. Wir sind seit Jahren anerkannter Öko-Betrieb. Wichtig ist nur die telefonische Anmeldung. Denn wenn ich oder auch meine zwei Mitarbeiter irgendwo unterwegs im Gelände sind, hören wir das Hupen der Kunden nicht, wenn sie plötzlich vor unserem Eingangstor stehen.

Ihre Firma bietet inzwischen für interessierte Mitbürger sogar Rundfahrten auf dem respektablen Areal an…

Stimmt. Das findet guten Zuspruch von allen Altersklassen und hat auch etwas mit Ostalgie zu tun.

Was heißt das?

Ich kutschiere die Besucher mit einem alten „LO-Bus“ (Anmerkung der Redaktion: Robur-Bus, zur DDR-Zeit in Zittau hergestellt) in einem Zeitraum von 30 Minuten bis zu einer Stunde, je nach Interesse, über unser Wildfreigehege. Der Bus ist stets voller Leute, die einen Ausflug bei uns oft mit Geburtstags- und anderen Familienfeiern verbinden. Wir nennen diese Touren auch Wildwurst-Safari mit entsprechender Verkostung und bei Bedarf auch Verkauf. Die Leute werden dabei ganz nahe zu allen Tiergruppen gefahren, für zwei Euro pro Person. Auch Schulklassen und Kindergartengruppen nutzen unser Angebot. Interessenten können sich jederzeit telefonisch melden. Aber es gibt auch Wartezeiten, weil ich im Freiwildgehege viel zu tun habe.

Wie ist das Verhältnis zu den Menschen in der Region?

Sehr gut. Viele Leute kommen zu uns und liefern kostenlos Fallobst ab. Dazu sammeln Schulklassen für unsere Tiere sogar Kastanien, für die die Kinder von uns einen kleinen Obolus erhalten.

Letzte Frage: Sie arbeiten täglich von 6.30 Uhr bis spätabends. Bleibt da etwas Freizeit?

Wenig. Aber ich liebe meine Arbeit. Das ist jeder Tag wie Urlaub. Ich bin nicht nur tierlieb, sondern tierverrückt.