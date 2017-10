. Der letzte Sieg des SV Süptitz datierte vom 3. Spieltag – 27. August – mit 1:0 in Sermuth. Hier war es Rico Drabon in der 12. Spielminute, der den Sieg perfekt machte. Seitdem gab es eine Niederlage nach der anderen und man rutschte gefährlich tief in den Tabellenkeller. Trainer Nico Bachmann wünschte sich vor der Begegnung, wieder mal den Hauch eines Sieges zu spüren. Allerdings sagte der Tabellenplatz der Wurzener klar aus, dass sie der Favorit in dem Spiel sein würden. Aber bange machen gilt nicht, auch gegen die in dieser Klasse spielerfahrenen Wurzner. Und wie schon in Sermuth war es erneut in der 13. Spielminute Drabon, der zum Torjubel in der Süptitzer Sportarena sorgte. Er nutzte einen Fehler des Torwarts, der ziemlich weit vor seinem Kasten agierte und schob das Leder anschließend nach kurzem Sprint in die Maschen. Der Weg zu einem eventuellen Dreier war also gekennzeichnet. Doch Wurzen ließ sich nach diesem frühen Rückstand nicht schocken, im Gegenteil, sie drängten sofort auf den Ausgleich. Allerdings, bevor dieser fiel, hatte Drabon das 2:0 vor den Füßen. Hier hatte der Wurzener Keeper aber die Nase vorn und konnte entschärfen. In der 35. Spielminute dann der Ausgleich durch einen sauber herausgespielten Wurzener Angriff. Normalerweise hätte der Schiedsrichter aus Dresden (!) jetzt die Partie abpfeifen können. Es fiel kein Tor mehr. Gelegenheiten waren auf beiden Seiten gegeben. Drabon hatte zwei davon, die nicht genutzt werden konnten und auf der anderen Seite hielt Torhüter Fritzsche seine Süptitzer durch gute Paraden weiter im Spiel. Es war bis zum Schlusspfiff eine Begegnung auf Augenhöhe. Das Remis war für beide Seiten verdient, auch wenn Süptitz die drei Punkte dringender gebraucht hätte.

Süptitz: Fritzsche, Kunath, Grieser (45. Meißner), Vogel, Drabon, Günter (55. Hidalgo), Gerlach, Schulze, Chr. Bachmann, Dehnert, Melzer (46. Schürz); TF: 1:0 Drabon (12.), 1:1 Miszlier (35.); Gelb: 3x Süptitz, 1x Wurzen; SR: Lukas Taubenbeck (Dresden); ZS: 95.