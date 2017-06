Auf Terminsuche für Theaterprojekt

Torgau. Die Vorfreude war groß, das Publikumsinteresse ebenfalls. Am vergangenen Freitag sollte das internationale Theaterprojekt zum Reformationsjubiläum „In Gottes eigenem Land“ im Hof von Schloss Hartenfels aufgeführt werden. Ja, sollte, denn am Nachmittag zog ein Unwetter über Torgau, mit orkanartigen Böen. Und das verursachte enorme Schäden, darunter auch im Schlosshof. Die Aufführung musste abgesagt werden. Die Torgauer Zeitung sprach dazu mit Heidi Peterson, Geschäftsführerin des Vereins Torgau Kultur.



TZ: Warum hat man sich für eine Absage der Aufführung entschieden?

H. Peterson: Ein Großteil der bereits aufgebauten Kulissen wurde bei dem Unwetter zerstört. Auch die Pavillons wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Uns blieb keine andere Wahl. Zum Glück gab es keine Verletzte, denn die Vorbereitungen für den Abend liefen ja auf Hochtouren.



Waren die Darsteller schon auf dem Weg nach Torgau?

Ja, die Hälfte der Strecke hatte der Bus mit den Darstellern, unter ihnen auch Gojko Mitic, schon zurückgelegt. Telefonisch konnten wir sie informieren. Über eine Ansage in unserem Anrufbeantworter bzw. Informationen über die sozialen Medien erreichten wir viele Kartenbesitzer noch rechtzeitig.



Apropos Kartenbesitzer, was wird mit den bereits erworbenen Einrittskarten?

Die können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.



Gibt es denn eine Chance, dass das Stück doch noch in Torgau gezeigt wird?

Wir führen gegenwärtig intensive Gespräche dazu, peilen den 19. bzw. 26. August im Rahmen des Torgauer Kultursommers an. Aber es wird schwierig, ganz einfach wegen des Zeitfaktors. Die Landesbühnen haben in diesen Zeitraum nämlich ihre Urlaubssaison gelegt. Vieleicht gibt es ja noch eine Lösung.



Und wenn die gefunden ist?

Dann informieren wir über die Torgauer Zeitung, und es wird neue Eintrittskarten geben.