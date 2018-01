Auf Tippel-Tappel-Tour

Mockrehna/Dreiheide. Seit Anfang des Jahres ist der 49-Jährige neuer Bürgerpolizist in den Kommunen Mockrehna und Dreiheide. Er trat damit die Nachfolge des in den Ruhestand verabschiedeten Dieter Pleiß an.



Seine Vorstellungsrunde führte Prautzsch in der vergangenen Woche unter anderem auch in die Oberschule von Mockrehna. Im Schlepptau hatte er eine junge Journalistin, die den Bürgerpolizisten auf dessen Erkundungstour auf Schritt und Tritt begleitete. Dass an jenem Tag nun ausgerechnet auch noch die Berufsmesse zahlreiche Firmenvertreter aus der Region in die Oberschule lockte, nutzte Prautzsch für spontane Gespräche. Wo gibt es Probleme? Was läuft gut? Worauf müsste mehr Obacht gegeben werden? Einfache Fragen, doch grundlegend für die Arbeit eines Bürgerpolizisten. Dieser soll ja gerade auf der Straße den Kontakt zur Bevölkerung suchen. Kalkül dabei: Einwohnern gegenüber wird somit wieder mehr Bürgernähe signalisiert, was in den vergangenen Jahren aufgrund des Personalabbaus bei der Polizei immer wieder für Kritik sorgte.



Stichwort Kritik: Davon ist an Prautzsch derzeit noch nicht allzu viel herangetragen worden, obgleich er schon in sämtlichen Ortsteilen unterwegs war. Am kommenden Dienstag wird er zudem auf der Mockrehnaer Gemeinderatssitzung zugegen sein, um sich nach einer ersten Vorstellungsrunde beim Bürgermeister nochmals im Versammlungsraum der Feuerwehr (19 Uhr) möglichen Fragen der Räte zu stellen.

Auch beim Dreiheider Bürgermeister Wolfgang Sarembe wurde er schon vorstellig. Ein Besuch im dortigen Gemeinderat werde es demnächst wohl auch noch geben, sagte er gestern gegenüber der Torgauer Zeitung.



Nachdem in Mockrehna vor allem Betriebe, Verwaltung, Jugendclubs und Feuerwehren zu den ersten Anlaufstellen des Bürgerpolizisten gehörten, hatte es Prautzsch in Dreiheide bereits mit seinem „ersten Fall“ zu tun: Noch immer laufen im Ortsteil Großwig die Ermittlung zu den jüngsten Sachbeschädigungen auf dem Areal des Paradiesbads. Dahingehend erhofft sich Prautzsch bei seinen fast täglichen Touren durch die Gemeinde Hinweise auf mögliche Täter. Darüberhinaus versteht er die Arbeit eines Bürgerpolizisten auch als Prävention, damit so etwas künftig nicht mehr passiert.



Zur Erinnerung: Neben Olaf Prautzsch nahm zu Jahresbeginn auch Gundula Herrnkind als neue Bürgerpolizistin ihre Arbeit auf. Herrnkind löste im Raum Dommitzsch Cornelia Schmidt ab. cw