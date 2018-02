Auf das Konzept für den Innenausbau verständigt

Torgau . Am Dienstag erfolgte die sogenannte Bemusterung in der Jugendherberge. Dabei ging es um Teile der Innengestaltung.

„Die Bemusterung ist quasi die Grundlage des späteren Erscheinungsbildes“, erläutert Ute Keitel aus dem Hoch- und Tiefbauamt der Stadtverwaltung Torgau. „Dabei haben wir uns zusammen mit dem Jugendherbergsverband, Architekten und Bauleuten auf das zukünftige Farbkonzept und die Auswahl der jeweiligen Materialien für den Innenausbau verständigt.“ Der Innenausbau steht derzeit noch nicht im Fokus der Bauarbeiten an und in der Jugendherberge. „Derzeit erfolgen nach wie vor Rohbau-, Zimmerer- und Außenputzarbeiten“, informiert Ute Keitel weiter. „Zeitgleich werden die 110 Fenster in einem Torgauer Unternehmen gefertigt und stehen somit bald für den Einbau zur Verfügung. Der Dachstuhl sollte ab Ende März auch stehen.“

Bereits im Stadtrat am 7. Februar informierte Amtsleiter Ulli Helm die Stadträte über den Stand der Dinge, im Besonderen gab er einen Überblick über die Kostenentwicklung. Trotz unvorhersehbarer, zusätzlicher Schadensbilder wie der Befall des Echten Hausschwammes wird das straffe Kostenkorsett nicht erheblich gesprengt. Das liegt zum Teil auch darin begründet, dass in vielen Teilbereichen die Kostenentwicklung positiv vom veranschlagten Rahmen abweicht.

Neben dem Kostenplan liegt man auch nach wie vor im aktuellen Zeitplan.