Auf den Spuren von Sherlock Holmes

Normalerweise schreibt die ehemalige Lehrerin neben Sach-und Fachbüchern Thriller für Erwachsene. Heute hatte sie „Die kleine Detektivschule“ im Gepäck und begeisterte damit die Kinder der 2. Klassen der Sigmund Jähn Grundschule Dommitzsch mit Geschichten berühmter Detektive aus der Literatur.

Von Sherlock Holmes und Miss Marple über Batman und den Drei Fragezeichen bis hin zu Emil Tischbein und Kalle Blomquist … führte die Krimireise schließlich zu den Tierdetektiven Rosenkranz und Panzer aus besagtem Buch. Anschließend konnten sich die Kinder an verschiedenen Stationen als Detektive erproben und somit u.a. einen kleinen Einblick in die kriminaltechnische Arbeit der Polizei erhalten

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes „Herbstlesungen an sächsischen Schulen“ statt und wurde vom Friedrich-Bödecker-Kreis im Freistaat Sachsen gefördert.