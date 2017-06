Auf der Havel durch Brandenburg

Kanu/Vereinsleben. Gemeinsam mit Sportfreunden aus Leipzig führte die Torgauer Kanujugend über Pfingsten eine Wanderfahrt auf der Havel durch. Am Freitagabend trafen sich alle Teilnehmer beim Ruder-Klub Werder, wo die erste Nacht gezeltet wurde.



Nach dem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen brachten die Fahrer zunächst die Autos nach Lehnin, denn das war das Ziel am Montag. Anschließend musste das gesamte Gepäck auf die Boote verladen werden, denn die Fahrt war als Packfahrt geplant – es gab also keinerlei Begleitfahrzeug, welches das Gepäck mitnahm. Für diejenigen, die das erste Mal an einer solchen Fahrt teilnahmen, war das schon eine Herausforderung, denn der Stauraum in einem Paddelboot ist begrenzt.



Die erste Tagesetappe führte bei wechselhaftem Wetter nach Ketzin, wo die Zelte auf dem Biwakplatz des Strandbads aufgeschlagen wurden. Beim Zubereiten des gemeinsamen Abendessens halfen alle mit, denn für so eine Mannschaft muss schon zubereitet werden. Der Sonntagmorgen begrüßte die Wasserwanderer zunächst mit Dauerregen, sodass die Teilnehmer ihre Tour erst nach dem Mittagessen starteten. Der Regen hatte zwar aufgehört, aber ein steifer Gegenwind verlangte besonders auf dem Trebelsee allen eine Menge ab. Am Abend erreichte man den Zeltplatz in Klein Kreutz, wo die letzte Nacht verbracht wurde. Von hier aus ging es dann am Montag bei schönem Wetter durch den Emster Kanal nach Lehnin.



Das Ergebnis war bei den meisten ein zünftiger Muskelkater, aber auch ein begeistertes Lächeln im Gesicht und: „Das nächste Mal sind wir wieder dabei!“