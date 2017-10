Auf der Kirchweih verabredet

Im Rahmen des neuen Torgauer Stadtfestes „Luthers Kirchweih“ begrüßte Oberbürgermeisterin Romina Barth auch drei Delegationen aus den Partnerstädten Sindelfingen, Znojmo (Tschechien) und Strzegom (Polen). Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens standen neben dem Besuch ausgewählter Stadtfest-Highlights und einer Führung im Gestüt Graditz auch intensive Gespräche zur Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften. „Europa ist von Werten geprägt“, sagte Christian Gangl, Erster Bürgermeister der Stadt Sindelfingen. „Mit partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Partnerstädten messen wir diesen Werten große Bedeutung bei. Seit nunmehr schon 30 Jahren pflegen wir diese Verbindung zu Torgau“

Mit klaren Vorstellungen einer noch intensiveren Zusammenarbeit folgte auch Strzegoms Bürgermeister Zbigniew Suchyta der Einladung nach Torgau. Er könnte sich vorstellen, einen Schüleraustausch zwischen Strzegomer und Torgauer Schulen zu etablieren. Auch die Teilnahme von Sportvereinen an Wettkämpfen in beiden Städte müsse wieder mehr an Bedeutung gewinnen. So spricht Suchyta zum Beispiel den Judo-Sport an, bei dem dieser Austausch schon einmal gut funktionierte. Ebenso soll der Kontakt der Feuerwehren untereinander soll wieder intensiviert werden.

Am Treffen mit den Partnerstädten nahmen neben der Oberbürgermeisterin auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie die Stadträte Edwin Bendrin, Peter Deutrich, Dr. Volkmar Harzer und Dr. Frank Henjes teil. Letzterer vertrat die Oberbürgermeisterin am Samstagabend beim gemeinsamen Essen und Erfahrungsaustausch.