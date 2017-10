Auf der Straße auf Punktejagd

Auf Regen folgt Sonnenschein – und umgekehrt. Die olle Wetter-Kamelle ließ sich gut auf Toni Finsterbuschs jüngsten Auftritt in der Superstock 1000-Europameisterschaft münzen. Die Tage im französischen Magny-Cours gerieten für den jungen Mann aus Hohenossig einmal mehr zum Wellenritt von Mensch und Material. Nach starkem Auftakt streikte das Getriebe, ehe sich ein Sturz anschloss. So blieb lediglich Rang 23 und die Erkenntnis: Der starke zehnte Platz zuletzt in Portimao (Portugal) war wohl nur eine Eintagsfliege, zumindest vorerst.

„Es war ein schwieriges Wochenende“, resümierte Finsterbusch und ergänzte mit Blick auf die Umstände: „Manchmal hat man einfach kein Glück. Wir haben aber auch jeden Scheiß mitgenommen.“ Immerhin schien anfangs die Sonne. Auf der wenig geliebten Strecke wurde der Nordsachse im ersten Freien Training völlig unerwartet 16. und entfachte damit Hoffnungen auf die nächsten EM-Punkte.

Allerdings bescherte bereits Training Numero zwo allen Beteiligten tiefe Sorgenfalten. Das Getriebe flog auseinander und musste in Rekordzeit wieder zurechtgezimmert werden.

Im dritten Freien Training lief es auf regennassem Asphalt mit Rang 15 erneut besser. Im Qualifying setzte sich der Trend zunächst fort. Im Regen katapultierte sich Finsterbusch zwischenzeitlich bis auf Position sieben nach vorn, dann stürzte er, konnte, als die Piste abtrocknete, nicht mehr eingreifen und wurde bis auf Startplatz 26 durchgereicht. „Das ist dann natürlich blöd, wenn du wieder so viel aufholen musst“, sagte der Nordsachse. Richtig glücklich sollten Mensch und Maschine in Frankreich jedenfalls nicht mehr werden. Pünktlich zum Warm-Up bereitete die Schaltung Probleme. Die wurden zwar abgestellt, doch im Rennen funktionierte plötzlich die Motorbremse nicht. So gehandicapt fuhr Finsterbusch lange um Platz 17 mit, musste die Gruppe aber schließlich ziehen lassen. „Wir waren einfach zu langsam. Das Ergebnis ist enttäuschend und nicht das, was wir uns vorgenommen hatten.“

In der EM-Gesamtwertung rangiert Finsterbusch übrigens mit neun Punkten auf Position 18. Eine Chance gibt es in dieser Saison noch, die Bilanz aufzupolieren. Am 22. Oktober steht in Jerez (Spanien) das letzte Superstock-Rennen des Jahres auf dem Programm.

Derweil scheinen die Weichen für 2018 bereits gestellt zu sein. Finsterbuschs Team Agro On-Benjan Kawasaki will weiter mit dem 24-Jährigen zusammenarbeiten. „Es gibt von beiden Seiten mündliche Zusagen, unterschrieben ist aber noch nichts“, erzählt Finsterbusch. Bei aller Freude über das frühe Angebot träumt er sicherlich insgeheim von einem Vertrag bei einem Werksteam. Wer konstant um Spitzenplatzierungen mitfahren will, braucht eben auch entsprechendes Material.

Stand Europameisterschaft Superstock 1000

11. Michael Ruben Rinaldi (Italien) 128

12. Florian Marino (Frankreich) 120

13. Toprak Razgatlioglu (Türkei) 114

14. Roberto Tamburini (Italien) 95

15. Jérémy Guarnoni (Frankreich) 84

16. Mike Jones (Australien) 72

17. Maximilian Scheib (Chile) 64

18. Marco Faccani (Italien) 61

19. Luca Vitali (Italien) 60

10. Federico Sandi (Italien) 56

…

18. Toni Finsterbusch (D/Hohenossig)9