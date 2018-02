Auf der Suche nach ehrenamtlichen Richtern

Das teilte die Behörde mit. Ehrenamtliche Richter an den Verwaltungsgerichten wirken im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte mit und üben während der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfindung das Richteramt im gleichen Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichterinnen und Berufsrichter aus.

Über juristische Kenntnisse müssen die Bewerber nicht verfügen. Vielmehr sind Alltagskenntnisse, Lebenserfahrung und ein gesunder Menschenverstand wichtig. Aus diesem Grunde werden Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich dieser interessanten ehrenamtlichen Tätigkeit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit widmen möchten. Voraussetzungen sind die deutsche Staatsangehörigkeit, die Vollendung des 25. Lebensjahres und der Wohnsitz im Landkreis Nordsachsen. Nicht möglich ist dieses Ehrenamt für Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Die Verwaltungsgerichte entscheiden über Anträge zu öffentlich rechtlichen Streitigkeiten zum Beispiel zwischen Bürger und Verwaltungsbehörde. Es werden auch Klagen von Bauwilligen gegen abgelehnte Baugenehmigungen oder Streitigkeiten in Asylverfahren behandelt. Die Vorschlagsliste der Bewerber für die Aufgabe als ehrenamtlicher Richter hat der Kreistag Nordsachsen in seiner Sitzung am 13. Juni zu verabschieden, bevor der Richterwahlausschuss am Verwaltungsgericht Leipzig die Wahl der ehrenamtlichen Richter vornimmt.

Interessenten für dieses Ehrenamt, für welches eine Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenersatz gezahlt werden, werden gebeten, Ihre Bewerbung abzugeben. Im am 2. Februar 2018 auf der Internet-Präsenz www.landkreis-nordsachsen.de erschienenen Amtsblatt des Landkreises Nordsachsen sind alle Rahmenbedingungen nachzulesen und die erforderlichen Formulare herunterzuladen.

Schriftliche Bewerbungen sind bis 3. April auch möglich und an folgende Adresse zu richten:

Landratsamt Nordsachsen

Ordnungsdezernat, Justiziarin Frau Kruse; Richard-Wagner-Straße 7a; 04509 Delitzsch. Sie ist außerdem so zu erreichen: Telefon 03421 758 50 22

Mail.: anja.kruse@lra-nordsachsen