Auf der Suche nach neuen Wegen

Nach dem Abendmahlsgottesdienst in der benachbarten Kreuzkirche eröffnete Präses Dieter Roth aus Delitzsch die Tagung. Am Vormittag gab es zwei Impulsvorträge.

Pfarrer Matthias Taatz berichtete unter dem Motto „Veränderte Horizonte in Kirche und Gemeinde“ über seine Tätigkeit als Landpfarrer. Als er 1991 in Schenkenberg begann, hatte er vier Dörfer samt Kirchengemeinden zu betreuen. Heute sind es mittlerweile 16! Die steigende Zahl der Predigtstätten ist eng verbunden mit dem demographischen Wandel im Osten Deutschlands.

Erschwerend kommt hinzu, dass 40 Jahre DDR zwei Generationen von der Kirche fernhielten. Das „Nachrücken“ der mittleren Generation heute bleibt somit aus, und die Älteren werden immer weniger oder sind anderweitig zum Gottesdienst „unterwegs“. Es gibt laut Taatz mittlerweile die große Gruppe der Fernsehgottesdienst-Besucher. Die Folgen sind, dass sich die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstbesucher im einstelligen Bereich bewegt – nur zu den Fest- und Feiertagen ist die Kirche voll. Matthias Taatz sucht daher nach anderen Formen, die „Schäfchen“ seiner Gemeinde und vor allem „kirchennahe Mitmenschen“ zu erreichen.

Eine inzwischen etablierte Institution in Schenkenberg ist die Familienkirche. Aller zwei Monate wird dazu eingeladen. Sie beginnt um 11 Uhr („frühstücksfreundlich für die Familien“ – Zitat Taatz) und sie endet mit einem gemeinsamen Mittagessen. Es kommen im Schnitt 40 Kinder und 50 Erwachsene – Tendenz steigend. Generell ist Pfarrer Matthias Taatz bemüht, „alle Menschen mit unserer Botschaft“ zu erreichen, auch wenn sie nicht in der Kirche sind. Taufen, Trauungen oder Beerdigungen gehören für ihn dazu – keiner sollte abgewiesen werden. 16 Kirchen sind natürlich viele – es kann nicht in jeder Kirche am Sonntag einen Gottesdienst geben. Taatz ist der Meinung, dass man vielleicht in Zukunft so einen großen Bereich in Haupt- und Nebenkirchen unterteilen sollte. Die Hauptkirchen bieten den regelmäßigen Gottesdienst an – die Nebenkirchen werden für die Kasualien und natürlich an den Feiertagen geöffnet. Sein Fazit aber angesichts dieses komplizierten Ist-Zustandes: „Kirche ist noch lange nicht am Ende!“

Als zweite Rednerin trat Pfarrerin i.E. Ann-Sophie Schäfer ans Rednerpult. Sie berichtete von ihrer Tätigkeit im Rahmen der neugeschaffenen Kreispfarrstelle, die zum einen die regionale Vernetzung im Blick hat und zum anderen schwerpunktmäßig den Übergang in der Pfarrstelle Dommitzsch-Süptitz mitgestalten soll. Zu 50 Prozent ist sie darum auch auf Zeit als Pfarrerin im Bereich Süptitz unterwegs. Die andere Hälfte ihrer Stelle füllt sie mit ihrer Sonderfunktion aus, die darin besteht, in der Region Torgau nach Synergien über die Ortsgemeinde hinaus zu suchen. Drei Schwerpunkte hat sie sich dabei selber gestellt: Sie möchte die Kräfte in der Region bündeln, will die kleinen Orte stärken und dies durch nachhaltige Kommunikation sowie Vernetzung der bestehenden Strukturen erreichen.

Nach beiden Vorträgen hatten die Synodalen Zeit zu teilweise kontroversen Gruppengesprächen über das Gehörte – gemeinsam nachzudenken, ob und wie diese Impulse in der eigenen Region eine Hilfe sein bzw. in der eigenen Gemeinde Anwendung finden könnten.

Am Nachmittag berichtete Superintendent Mathias Imbusch über das Ge-

schehen im letzten Halbjahr. Zu Beginn seines Berichtes ging es um die Personalsituation des Kirchenkreises. Die im Frühjahr noch offene Besetzungssituation in den beiden halben Pfarrstellen Eilenburg und Bad Düben hat sich mittlerweile durch den Dienstantritt von Vikar Stephan Hoberg etwas entspannt. Im Rahmen seines Sondervikariates ist er nun seit 1. September für beide Stellen zuständig.

Alle zuständigen Gemeindekirchenräte haben dieser Lösung zugestimmt. Unabhängig davon ist Bad Düben nach wie vor an einem 100-prozentigen Pfarrer für die Kurstadt interessiert. Ein noch zu gründender Förderverein hat nun drei Jahre lang Zeit, sich um die notwendigen finanziellen Mittel zu bemühen.

Im zweiten Punkt seiner Ausführungen informierte Mathias Imbusch das Gremium der gewählten Gemeindevertreter über die bevorstehende Visitation des Kirchenkreises. Vom 28. Januar bis 25. März 2018 werden sich dazu die Mitglieder einer Visitationsgruppe des Propstsprengels Halle-Wittenberg im Kirchenkreis umtun. Dieser Gruppe wird zuvor ein von Superintendent und Präses erstellter Bericht vorgestellt werden, in dem insbesondere die gegenwärtige Stellenplansituation beschrieben werden soll. Mathias Imbusch: „Wir freuen uns auf die Besuche der Visitatoren und die Gespräche mit ihnen.“

Im Anschluss an diesen Bericht wurden die sechs Kreiskirchlichen Kollekten beschlossen und sich dann dem Haushaltsplan 2018 zugewandt. Amtsleiterin Annegret Arnold und ihre Stellvertreterin Carola Pankrath stellten die Zahlen vor, die im kommenden Jahr zur Finanzierung des Verkündigungsdienstes, des allgemeinen Haushaltes und im Struktur- sowie Baulastfonds zur Verfügung stehen. Der Finanzausschuss und die Synode votierten einstimmig dafür, dass dieser Etat nun zur Anwendung gelangen soll. Zum Schluss der Synode bedankte sich Präses Dieter Roth bei den Gastgebern in Beilrode – dieser erstmals gewählte Tagungsort war eine durchaus gute Wahl gewesen. Wiederkommen nicht ausgeschlossen!