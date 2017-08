Nanu? Dr. Frank Henjes, Chef der Torgauer SPD-Fraktion, will kein etatmäßiger Stellvertreter der Oberbürgermeisterin werden. Als "Notbehelf" legte er in der vergangenen Woche jedoch vor 150 Gästen eine Punktlandung hin. Mehr zur Diskussion über die Änderung der Hauptsatzung gibt es hier.

Torgau. Es war eine Punktlandung, die Dr. Frank Henjes da in der vergangenen Woche aufs Parkett des Torgauer Rathauses legte. Im übertragen Sinne, versteht sich. Der Chef der SPD-Stadtratsfraktion, der die urlaubende Oberbürgermeisterin vertreten musste, hatte trotz der Ausführlichkeit seiner Begrüßungsworte gegenüber Mitgliedern eines internationalen Lutherkongresses seinen Redebeitrag über die Geschichte Torgaus derart pünktlich beendet, dass die etwa 150 Gäste aus der Lutherstadt Wittenberg ohne Verzögerung zu ihrem Stadtrundgang aufbrechen konnten.



Dass es ausgerechnet der älteste Stadtrat war, der sich im Ratssaal hinters Mikrofon klemmte, ist nicht nur der sächsischen Gemeindeordnung sondern auch einem Umstand geschuldet, der vor der nun langsam endenden Sommerpause erst einmal auf die lange Bank geschoben wurde: Dabei handelt es sich um die geplante Änderung der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt – ein Vorhaben, das unter anderem im Zuge der Änderung des Geschäftsbereichs des Beigeordnetenpostens dringend vonnöten ist. Als Ziel hierfür hat man die Septembersitzung des Stadtrats im Blick.



Allerdings bedarf es bis zu diesem Zeitpunkt noch einer Einigung der Fraktionen hinsichtlich zweier Verhinderungsvertreter aus ihren Reihen. Diese müssten dann – wie bei der Begrüßung der Lutherkongress-Teilnehmer durch Frank Henjes – für repräsentative Aufgaben sowie die Vorbereitung und Leitung der Stadtratssitzungen herhalten, wenn OBM und künftige(r) Beigeordnete(r) verhindert sind.

Im Gegenzug dazu hatten sich die Torgauer Stadträte bei der Frage nach der Vertretung für verwaltungsinterne Angelegenheiten schon längst für Hauptamtsleiter Mirko Schmidt und Kämmerin Katrin Arndt ausgesprochen. Doch gilt diese Regelung überhaupt, wenn die eigentliche Hauptsatzung noch gar nicht beschlossen ist? Die Torgauer Zeitung wandte sich gestern mit dieser Frage ans Landratsamt. Dort sieht man die Sache gelassen. Nach Ansicht der Behörde reiche ein Verweis auf den angestrebten, zeitnahen Stadtratsbeschluss aus.



Übrigens: Oberbürgermeisterin Romina Barth wird nach ihrem Urlaub in der kommenden Woche (15. August) wieder im Dienst sein. In Sachen Bewerbung für den vakanten Beigeordnetenposten gab es bis gestern nur die Info, dass die Bewerbungsfrist noch bis zum 30. August läuft.



Gegenüber der Torgauer Zeitung hatte Dr. Frank Henjes bereits betont, dass sich seine Fraktion natürlich um einen der beiden vakanten Stellvertreterposten bewerben werde. Einen konkreten Namen hierfür nannte Henjes zwar noch nicht. Gleichwohl machte er deutlich, dass er selbst nicht als Kandidat in Frage komme. Blieben für die SPD letztlich noch die drei Fraktionsmitglieder Dr. Barbara Strohbach, Ekkehard Saretz sowie Heiko Trinks, die für eine Wahl in Frage kommen. Von den anderen Fraktionen drangen diesbezüglich noch keine Überlegungen nach draußen.