Auf gutem Wege

Fussball. Zweites Testspiel für die Kicker der im Mai gegründeten Spielgemeinschaft Strelln/Schöna/Röcknitz, die ihre dritte gemeinsame Trainingswoche absolvierten. Aufgrund der hohen Außentemperatur am Sonntagnachmittag – 35 Grad Celsius – verständigten sich beide Mannschaften und der Schiedsrichter auf eine Spielzeit von 3 x 30 Minuten.

Die Gastgeber versuchten die Vorgaben ihres Trainers umzusetzen – sicheres Aufbauspiel aus der Abwehr heraus. Was ihnen phasenweise gut gelang. Die Leipziger musste sich noch sammeln, ehe sie zu ihrem Spiel fanden. Nach 15 Minuten übernahm die Loksche das Zepter, hatte mehr Spielanteile und nutzte drei individuelle Fehler der Hintermannschaft der Platzherren zur 3:0-Führung.

In den zweiten 30 Minuten wechselte Christoph Walter, der Trainer der Spielgemeinschaft, durch und nahm eine Umstellung in der Mannschaft vor, die sich positiv auf das Spiel der Gastgeber auswirkte. Die Strelln-Schöna-Röcknitzer spielten nun flüssiger und es ergaben sich Torchancen: David Jehnich mit Lattenschuss aus 16 Metern, Mark Seifert scheitert allein am Hüter, Marcel Mielich schoss knapp vorbei. Die Leipziger indes verwalteten den Spielstand ohne zwingend nach vorn zu spielen.

Im dritten Drittel wechselte Ch. Walter noch einmal durch. Beide Teams hatten durch die hohen Temperaturen Konditionsprobleme und so ergaben sich nur noch wenige Chancen auf beiden Seiten. Für die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber war es eine Steigerung gegenüber dem ersten Testspiel.

Strelln/Schöna/Röcknitz mit: Danny Zapf, Tobias Grube, Marian Hess, Chris Leipnitz, Chris Mai, Patrick Lippert, Marcel Mielich, Manuel Köhler, David Jehnich, Anthony Willk, Mark Seifert (eingewechselt Tobias Richter, Kevin Voigtländer, Ralf Deutscher, Steven Brunzlow) ; ZS: 80