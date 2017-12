Auf vier Beinen unterwegs

Triathlon/Radsport/Tanzsport. Henri Leuschner geht an Krücken. Der Allrounder in Sachen Sport und begeisterten Tanzsportler unterzog sich am Dienstag vergangener Woche in einer Leipziger Spezialklinik einer Operation am linken Knie. Drei Tage zuvor fuhr der 42-Jährige beim diesjährigen Höcke-Ergorace trotz seines Knieproblems noch die drittbeste Zeit (TZ berichtete).

Bei einer länger zurückliegenden Verletzung hatte sich der Torgauer Triathlet, Läufer und Radrenner, der als Trainer in einem Torgauer Fitness-Studio arbeitet, eine Schädigung des Knorpels im linken Knie zugezogen, in dessen Folge der Innenmeniskus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Leuschner war zuletzt oftmals mit Schmerzen im Knie unterwegs.

Nach der eingehenden Untersuchung stand dann fest, dass der nach Leuschners eigenen Worten verschleppte Schaden nur operativ behoben werden kann. Der Torgauer kam unters Messer. Bei der OP wurde der Meniskus „repariert“ und es wurde neue Knorpelmasse eingepflanzt, die zum Knorpel-Neuaufbau führen soll. Nach dem Eingriff bekam der 42-Jährige absolutes Sportverbot erteilt. Belastungen des linken Beines sind für den umtriebigen Sportler und Breakdancer bis auf weiteres tabu.

Keine leichte Sache für den Torgauer, der nun darauf hofft, dass, wenn ihm heute die Fäden gezogen werden, sein behandelnder Arzt bei ihm einen normalen und guten Gesundungsprozess diagnostiziert und er dann im Januar das verletzte Bein wieder belasten darf und die Therapie starten kann. Die TZ wünscht baldige Genesung!