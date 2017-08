Auf zum Sommerfest der Geharnischten!

Torgau. Am Samstag wird der Geharnischtenfestplatz in Torgau zum Treffpunkt für alle Interessierten.

Zum diesjährigen Sommerfest des Vereins der Torgauer Geharnischten steht so einiges auf dem Plan. Um 12 Uhr geht´s in aller Ruhe los, bevor um 14 Uhr der Höhepunkt des ganzen Festes stattfindet – nämlich das Schießen mit der Armbrust auf die Scheibe. Der „Kleine König“ und seine Königin werden gesucht! Für Unterhaltung, Speis und Trank wird gut gesorgt, mit den Schönaer Blasmusikanten, selbst gebackenem Kuchen und Spezialitäten vom Grill. Auch das Kreativzentrum ist für die kleinen Besucher vor Ort. Der traditionelle Schaukampfzug „Die Faust Luthers“ wird auf dem Gelände ein Biwak aufschlagen und verschiedene Trainingskämpfe darbieten. Nach der Siegerehrung und der Übergabe der Schützenscheiben an die neuen Majestäten klingt der Abend mit Musik aus, laut dem Vereinsvorsitzenden Dieter Mittag.