Aufatmen im Stadtrat - dem Scheunenabriss droht nun doch keine Kostenexplosion

Sitzenroda. Die scheinbar ewig dauernde Geschichte vom angekündigten Abriss der an Heiligabend 2012 zusammengekrachten Scheune in Sitzenroda sollte demnächst tatsächlich Geschichte sein:

Für knapp 64 000 Euro hat die Firma Rabe aus dem ostelbischen Dautzschen den Zuschlag für das Abtragen der Ruine bekommen. Der Stadtrat Belgern-Schildaus gab einstimmig grünes Licht. Insgesamt lagen nach Angabe der Stadtverwaltung fünf Angebote vor. Wann die Abrissbirne anrollt, stand gestern noch nicht fest.

Von Fred Reiche war kein Angebot dabei, doch musste der Stadtrat und Unternehmer aus Sitzenroda wegen Befangenheit dennoch deutlich Abstand vom gewinkelten Ratstisch nehmen.

Dies nutzte er dennoch gleich, um aus seiner Sicht die von der Verwaltung initiierte Ausschreibung zu kommentieren. Er hätte sich nicht nur gewünscht, dass das Projekt in einzelne Lose aufgegliedert worden wäre, was kleineren Firmen aus dem Stadtgebiet auch die Möglichkeit gegeben hätte, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Ebenso monierte er eine recht kurze Ausschreibungsfrist sowie den Zeitpunkt der Ausschreibung – nämlich gleich zu Beginn des Jahres.

„Viele Unternehmer waren da noch in den Startlöchern“, sagte er. Was die Frist betrifft, hieß es von Seiten der Verwaltung, dass diese nicht unüblich sei. Ohnehin sei man froh gewesen, das Projekt so kompakt wie möglich gefasst zu haben. Noch im November drohte mit knapp 100 000 Euro eine Kostenexplosion für den Abriss sowie die Schaffung von Parkplätzen.