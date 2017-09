Aufatmen in Döbrichau

Nachdem im Nachbarbundesland Brandenburg die Züllsdorfer Straße bereits längst in einen akzeptablen Zustand gebracht worden ist, ziehen nun auch die sächsischen Nachbarn in Beilrode nach.

Döbrichau. Das Jammern und Klagen wegen der schlechten Straße auf sächsischer Seite hat bald ein Ende: Im Ortsteil Döbrichau trafen sich gestern Vertreter der bauausführenden Firma EZEL, der Gemeinde und Anlieger, um letzte Details für die am 15. September beginnende Baumaßname zu besprechen.



Für 110 000 Euro lässt hier die ostelbische Kommune die Straße auf einer Länge von etwa 800 Meter ab Höhe Busunternehmen Schmidt Reisen instand setzen. Für weitere Meter in Richtung Landesgrenze hat das Geld nach Angabe von Bürgermeister René Vetter trotz einer Förderung in Höhe von 60 000 Euro vorerst nicht gereicht. Allerdings plane man, jenen zweiten Bauabschnitt im kommenden Jahr zu realisieren – falls es erneut eine Förderung gibt.



Für die Erneuerung der Straßendecke ist innerhalb einer Zeitspanne von gut einem Monat eine reine Bauzeit von einer Woche veranschlagt.

Wie Bürgermeister Vetter betonte, habe der Gemeinderat alles daran gesetzt, den ersten Bauabschnitt wenigstens bis zum Unternehmen Dr. Alex Rollrasen zu realisieren.