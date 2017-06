Aufnahme in die Gemeinde

Torgau. Pfingstsonntag stand vielerorts im Zeichen der Konfirmation. So wurden beispielsweise in der Torgauer Stadtkirche St. Marien während eines Festgottesdienst elf Konfirmanden in den Kreis der Kirchengemeinde aufgenommen. Die Jungen und Mädchen stammen aus der Kirchengemeinde Torgau, dem Kirchspiel Belgern, aus Welsau sowie aus dem Pfarrbereich Süptitz. Die musikalische Ausgestaltung oblag dem Chor der Johann-Walter-Kantorei. In der Kirche Audenhain erhielten während eines Abendmahlsgottesdienstes zwei Konfirmanden den Segen.



Bereits am 28. Mai ist nach Angabe des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch ein Konfirmand aus dem Pfarrbereich Audenhain in der Schönaer Kirche konfirmiert worden.