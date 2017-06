Aufrechte Demokraten trotzen dem Regen

Torgau. Mit widrigen Witterungsbedingungen hatten gestern die Besucher des Torgauer Marktes zu kämpfen. Starke Regenfälle und Windböen hatten die angesetzte Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD) ordentlich durcheinander gewirbelt. Weil zum eigentlichen Beginn keine Besserung in Sicht war, zog sich AfD-Bundeskandidat Detlev Spangenberg mit seinen Anhängern in den Gasthof „Deutsches Haus“ zurück, um dort die geplante Kundgebung abzuhalten.



Auf dem Markt verblieb jedoch das Spektrum aufrechter Demokraten, die mit Sandro Oschkinat ebenfalls einen Redner angekündigt hatte. Zusammen mit Oschkinat verblieben rund 50 Menschen auf dem Markt und lauschten dem Audenhainer, der die Zuhörer aufforderte, die AfD zu wählen, „weil sie die einzige asylkritische Partei“ sei. Nach etwa einer Stunde gesellten sich die Gruppe vom Markt dann zu den anderen in den Gasthof.



Nicht nur von den aufgebrachten „Torgau-ist-bunt“-Malereien war auf dem Markt aufgrund des Regens nichts mehr zu sehen. Eine Gegendemonstration, die dem Vernehmen nach geplant war, kam nicht zustande. Die Polizei hatte den Markt mit einem kleinen Aufgebot abgesichert.