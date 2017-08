Aufsicht legt weitere Steuererhöhung nahe

Belgern-Schildau. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Nordsachsen hat den Haushalt für Belgern-Schildau unter Auflagen bestätigt. Dazu gehört neben dem generellen Hinweis, das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben zu verbessern auch die Anfertigung eines monatlichen Berichtes über das Fortschreiten der Arbeiten an den fehlenden Eröffnungsbilanzen. Zudem wird eine sparsame Haushaltsführung angeraten.



Zudem geht aus dem entsprechenden Bericht hervor, dass der Stadtverwaltung eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B nahegelegt wird. Die letzte Erhöhung dieser Abgabe trat allerdings erst zu Jahresbeginn in Kraft. Trotzdem sei Belgern-Schildau weiterhin am unteren Ende des vorgeschlagenen Rahmens angesiedelt, was bei finanzschwachen Kommunen ungerne gesehen wird. Die knapp 4,2 Millionen Euro Schulden, mit denen die Stadt aktuell zu kämpfen habe, wären hingegen ein Wert, der nach der Pro-Kopf-Verschuldung weiterhin erträglich sei. Die rund 500 Euro, die auf jeden der etwa 7800 Einwohner kämen, seien im landkreisweiten Vergleich eine durchschnittliche Zahl.