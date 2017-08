Aus "Rumpelkammer" wird "DEJAVU"

Torgau. In Torgaus „Rumpelkammer“ hat es sich ausgerumpelt. Betreiber Andreas „Moses“ Schubert will sich nach TZ-Information nun voll und ganz auf den Betrieb von Biergarten und Gaststätte am Falkenberger Kiebitz sowie einigen Unternehmungen im Musikbereich konzentrieren.

Am Standort in der Torgauer Ritterstraße soll indes auch künftig zünftig eingekehrt werden können. Seit Monatsbeginn hat hier die Torgauerin Jessica Gerlach (34) das Sagen. Doch statt in einer Rumpelkammer sollen Gäste spätestens im Oktober in der Cocktailbar „DEJAVU“ bewirtet werden. Ziel sei es, die Bar wieder zu einer Kultkneipe werden zu lassen, sagte Gerlach gestern.

Doch bis dahin wird das Objekt grundlegend umgestaltet. In dieser Woche begann der Abverkauf aller hier gehorteten materiellen Zeitzeugen – ob alte Uhren, Bilder oder diverse Küchenutensilien. Eleonore Barthel ist ihrer Tochter dabei eine große Hilfe. „Einiges, wie beispielsweise der Tresen, ist schon an den Mann gebracht“ sagte die Helferin. Anderes, wie beispielsweise ein an der Decke hängendes Moped, suche noch einen neuen Besitzer.

Mit dem SR-II-Moped und dem Tresen verbindet Vorbesitzer Schubert besondere Erinnerungen. So habe er das Moped einst gekauft, sei eine Runde Probe gefahren, machte es sauber und hängte das Zweirad schließlich an die Decke. Der Tresen sei das letzte Fabrikat einer in der DDR ansässigen Firma gewesen. Schubert hat sich im 19. Jahr schweren Herzens von seiner Rumpelkammer getrennt.