Aus dem Gerichtssaal

Torgau. Mit Martin K. (Name von der Redaktion geändert) stand ein Oschatzer vor dem Amtsgericht Torgau, der wegen Erwerb, Besitz und Verbreitung kinderpornographischer Schriften angeklagt wurde. Der Richter sprach ihn schuldig. Ins Gefängnis muss der 57-Jährige allerdings nicht.



Der Anlagenfahrer arbeitet in einer nordsächsischen Firma im Schichtbetrieb, ist verheiratet und hat zwei Kinder (33 und 39 Jahre alt). Dass Martin K. zum ersten Mal vor den Juristen stand, war ihm anzumerken, weil er verunsichert den Gerichtssaal betrat und zunächst auf der Zuschauerbank Platz nahm. Als der Mann darauf aufmerksam gemacht wurde, dort falsch zu sein, wechselte er auf den Zeugenstuhl, was erneut verkehrt war. Eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes wies ihm einen Stuhl auf der Anklagebank zu. Einen Rechtsanwalt hatte er nicht.



Ertappt wurde der Oschatzer im Rahmen eines umfangreichen Verfahrens der bayrischen Polizei. Die dortigen Beamten gaben der hiesigen Staatsanwaltschaft den Hinweis, dass der Nordsachse Martin K. sich kinderpornographische Schriften zuschicken ließ. Die Polizei hatte ermittelt, wann er auf den Tag genau auf dem Computer in seinem Wohnhaus derartiges Material empfangen hatte. Damit war auch der Inhalt der Dateien den Ordnungshütern genauestens bekannt. Bewiesen wurde durch diese Ermittlungen, dass der Angeklagte diese Schriften dreimal im Zeitraum zwischen 7. Januar 2013 und 22. Juli 2015 bestellt und empfangen sowie einen Teil dieser Bilddateien auf der Festplatte seines Computers gespeichert hatte. Inhalt dieser insgesamt 18 gekauften Dateien waren kinderpornographische Fotos, auf denen nackte minderjährige Mädchen bei sexuellen Handlungen mit Erwachsenen zu sehen sind. Zwei Lieferanten von Dateien konnte die Polizei ermitteln, ein Verkäufer blieb unbekannt.



Martin K. zeigte sich nach Verlesung der Anklageschrift sofort geständig. „Ich bereue, dass ich diese kinderpornographischen Schriften bestellt, heruntergeladen und auf meinem Computer gespeichert habe. Das war Dummheit. Die Bilddateien habe ich mir aber allein angesehen. An meinen Computer kommt keine andere Person.“ Zudem erklärte er vor Gericht seinen Verzicht auf Rückgabe des PC´s, der im Zuge der Ermittlungen durch die Polizei beschlagnahmt wurde und nun vernichtet werden kann. Die Beweisaufnahme konnte somit relativ zügig abgeschlossen werden.

Sein Gehalt als Schichtarbeiter gab er mit 1600 Euro netto an. Was seine Frau als Rentnerin erhält, konnte er den Juristen nicht sagen. „Unsere Finanzen interessieren mich nicht. Einer meiner Söhne lebt noch bei uns zu Hause. Er hat sein Studium abgeschlossen, ist aber noch auf Suche nach einem Job.“



„Ihre Straftat mit Erwerb und Besitz von kinderpornografischem Material ist kein Augenblicksversagen. Im Gegensatz zur Beschaffung üblicher pornographischer Schriften ist es wesentlich schwieriger, kinderpornografische Bilddateien zu kaufen. Sie haben sich immerhin insgesamt zwei Jahre damit intensiv beschäftigt“, hielt der Staatsanwalt dem Angeklagten vor und beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro.

In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung erklärte der Martin K., dass er vor seinen Käufen im Internet nicht gezielt nach kinderpornographischen Bilddateien gesucht habe. Was der Richter nicht akzeptierte. Für den Angeklagten wurde dennoch bei der Urteilsfindung positiv gewertet, dass er geständig war und keine Vorstrafen auf seinem Konto hatte. Er hätte für seine Straftaten auch für zwei Jahre im Gefängnis landen können.



Der Richter sprach Martin K. nach 30-minütiger Hauptverhandlung schuldig wegen Erwerb und Besitz von kinderpornographischen Schriften in zwei Fällen, in einem weiteren Fall wegen des Besitzes von kinderpornographischem Material und verurteilte den Oschatzer zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 4500 Euro.

„Ihre Straftat war kein Zufall. Um in den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu gelangen, mussten sie sich intensiv kümmern. Der kinderpornographische Markt funktioniert deshalb, weil Leute wie sie diese Fotos kaufen. Mit ihrem Erwerb der Schriften haben sie sich am Missbrauch der Minderjährigen beteiligt. Und genau deshalb müssen diese Kinder auch vor Leuten wie ihnen geschützt werden“, begründete der Jurist seine Entscheidung.

Der Verurteilte nahm das Urteil ohne zu Zögern an, bat aber darum, die hohe Summe in Raten zahlen zu dürfen. Der Richter erklärte ihm, dass so etwas möglich sei und er dafür einen entsprechenden Antrag an die Staatsanwaltschaft stellen müsse.



Anmerkung der Redaktion: Eine Schrift ist im deutschen Strafrecht Anknüpfungspunkt für zahlreiche Straftaten. Schriften werden in Paragraph 11 Abs. 3 StGB nicht definiert. Ihnen werden darin lediglich Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Videofilme, Abbildungen und andere Darstellungen gleichgestellt.