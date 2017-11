Aus dem Gerichtssaal

Torgau. Wegen fahrlässiger Körperverletzung hatte sich der in Torgau lebende Rumäne Adrian F. (Name von der Redaktion geändert) vor dem hiesigen Amtsgericht zu verantworten. Zur Hauptverhandlung musste eine Dolmetscherin aus Delitzsch anreisen, da der 40-Jährige der deutschen Sprache nicht mächtig ist.



Der Wahl-Torgauer hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung eingelegt, der auch ein Fahrverbot von einem Monat beinhaltete. Der Familienvater mit vier Söhnen, (18, 16, 10, 8 Jahre alt), ohne Berufsausbildung, ist als Schichtarbeiter in einer größeren hiesigen Firma tätig.

Am 24. Februar dieses Jahres war ihm gegen 21.30 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Torgau, wohnhaft im Stadtteil Nordwest, in seinen Pkw gelaufen. Der angetrunkene Geschädigte hatte die Zinnaer Straße, vom Platz der Freundschaft kommend, überqueren wollen und wurde vom sich aus Richtung Zinna nahenden VW des Angeklagten voll erfasst. Der Fußgänger landete zuerst auf der Motorhaube und prallte anschließend gegen die Windschutzscheibe. Dabei zog sich der Torgauer schwere Verletzungen am gesamten Körper zu. Unter anderem brach er sich die rechte Schulter und das rechte Bein. Bis 8. März lag er im Krankenhaus und war danach noch wochenlang auf einen Rollstuhl angewiesen.



„Ich war zuvor in der Kneipe, hatte einige Bier getrunken und wollte nach Hause gehen. Danach weiß ich nichts mehr“, erklärte der arbeitslose Geschädigte vor Beginn der Hauptverhandlung gegenüber der TZ. Er erwähnte, dass er zum Zeitpunkt des Zusammenpralls laut ärztlicher Untersuchung im Krankhaus eine Blutalkoholkonzentration von 1,4 Promille aufwies.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, dass er zur Unfallzeit gemeinsam mit seiner Frau im dem Pkw auf dem Weg zur Nachtschicht war. „Es war zwar dunkel, aber die Lichtverhältnisse waren gut. Ich bin etwa Tempo 30 gefahren, weil wir keine Hektik hatten. Ich konnte mich voll aufs Fahren konzentrieren, das Radio war aus und ich habe nicht mit meiner Frau geredet. Plötzlich flog der Mann an die Windschutzscheibe. Ich habe ihn vorher nicht bemerkt.“ Zunächst habe sich Adrian F. um den Verletzten gekümmert und dabei auch dessen Alkoholfahne gerochen. „Dann gab ich einer vorbeikommenden Frau mein Handy, damit sie Polizei und Rettungswagen ruft, weil ich ja nicht deutsch sprechen kann.“ Die Polizeifotos ergaben zudem, dass der Angefahrene zum Zeitpunkt des Unfalls dunkle Kleidung trug.



Ein zufällig aufgenommenes Video trug mit entscheidend zur Wahrheitsfindung bei. Ein Anwohner hatte den Unfall gefilmt und die Polizei erhielt durch einen Hinweis Kenntnis davon, sodass dieses Filmmaterial bei der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung hingezogen wurde. Darauf war zu sehen, wie sich der Angeklagte mit seinem Pkw der späteren Unfallstelle aus Richtung Zinna näherte. Gleichzeitig überquerte der Geschädigte kurze Zeit danach, ohne nach links oder rechts zu sehen, die Zinnaer Straße, wo ihn der VW erfasste.

Für den Staatsanwalt war die Beweislage insgesamt eindeutig. Dazu trugen auch die Videoaufnahmen bei. „Das Video beweist, dass der Geschädigte zögerlich über die Straße ging. Der Angeklagte hatte somit genügend Zeit, die alkoholisierte Person zu erkennen, sich darauf einzustellen und zu bremsen. Was er nicht tat. Daher hat er sich strafbar gemacht.“



Der Staatsanwalt riet Adrian F., seinen Strafbefehl zurückzuziehen, weil sich bei einer Fortsetzung der Hauptverhandlung eine größere Schuld des Angeklagten herausstellen und demzufolge eine höhere Strafe gegen ihn ausgesprochen werden könnte. Was der Richter bestätigte: Der Strafbefehl sei mit einem milderen Urteil verbunden, weil der Angeklagte damit die Straftat einräumt, was wiederum gedankliche Abschläge bei der Strafzumessung bedeutet. Bei einer Fortsetzung der Hauptverhandlung könne das Urteil ungünstiger für Adrian F. ausfallen.

Der Angeklagte überlegte nach den Hinweisen der Juristen nicht lange und zog seinen Einspruch zurück, sodass er nun die 1200 Euro zahlen und einen Monat Fahrverbot in Kauf nehmen muss.



Der Geschädigte, übrigens Analphabet, muss damit rechnen, dass die Polizei gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet hat, weil er die Straße überquerte, ohne auf den Fahrverkehr zu achten. Wäre der alkoholisierte Mann mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, hätte er wegen der Straftat Trunkenheit im Straßenverkehr ebenfalls vor Gericht stehen können.