Aus dem Gerichtssaal

Torgau. Vergeblich wartete die Torgauer Rechtsanwältin Diana Krause auf ihren Mandanten Robert M. (Name vor der Redaktion verändert). Der 50-Jährige musste sich vor dem Torgauer Amtsgericht wegen Körperverletzung und weiterer elf Straftaten verantworten. Doch er fehlte unentschuldigt wie ein weiterer Angeklagter sowie zwei Zeugen in folgenden Hauptverhandlungen.



8.30 Uhr sollte die Hauptverhandlung gegen den „Schläger“ beginnen. Kurz zuvor rief er im Amtsgericht an und teilte mit, dass er sich um eine halbe Stunde verspäten wird, weil er verschlafen (!) habe. Die Juristen warten danach vergeblich, bis sie ein neuer Anruf des Angeklagten erreichte. Seine neue Begründung fürs Fehlen: „Ich habe mir den Arm gebrochen.“ Dafür muss der Angeklagte dem Gericht ein ärztliches Attest vorlegen, an dessen Existenz keiner der Juristen im Verhandlungssaal glauben dürfte.



Der vorsitzende Richter wird einen Haftbefehl gegen Robert M. erlassen, auf dessen Grundlage die Polizei ihn irgendwo einsammeln wird. Die Ordnungshüter werden den Angeklagten dem Richter vorführen und der Jurist trifft die Entscheidung, ob der mehrfach vorbestrafte Nordsachse die Zeit bis zur Hauptverhandlung in einer Justizvollzugsanstalt verbringt.



Nur vier Tage später fehlte erneut ein Angeklagter unentschuldigt bei der Hauptverhandlung. Kevin S. (Name von der Redaktion geändert) ist angeklagt wegen Diebstahls. Der Grimmaer wurde in diesem Jahr in einem Oschatz Supermarkt vom zuständigen Detektiv erwischt, als er Waren stahl, deren Wert insgesamt im zweistelligen Euro-Bereich lag. Zum Zeitpunkt der Verhandlung lagen neben der aktuellen zwei weitere Akten von Straftaten auf dem Tisch des Richters, die sich Kevin S. inzwischen erlaubt hatte. Diese Straftaten werden bei der neu angesetzten Hauptverhandlung mit Straftäter Kevin S. mit verhandelt. Dieser 35-jährige Sachse ist kein unbeschriebenes Blatt für die hiesigen Juristen. Denn der Mann hat bereits 15 Vorstrafen auf seinem Konto, für die er auch einige Zeit gesiebte Luft atmen durfte.



Auf Antrag des Staatsanwalts erließ der Richter einen Haftbefehl gegen Kevin S. Er wird voraussichtlich die Zeit bis zur neu angesetzten Hauptverhandlung im Knast verbringen. „Allerdings muss der Mann erst gefunden werden“, sagte der Richter. Die Polizei muss diese Aufgabe erledigen.



Vor dem Torgauer Amtsgericht erschien dagegen der Angeklagte Volker Z. (Name von der Redaktion geändert). Der Ostelbier war gegen einen Strafbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Einspruch gegangen, so dass es zur Hauptverhandlung kam. Der 46-Jährige, als Landwirt angestellt bei einem Großbauern, schlug am 3. März dieses Jahres vor seiner Mietwohnung Peter P. (Name von der Redaktion geändert), den ehemaligen Lebenskameraden seiner jetzigen Freundin, mit einer Schippe. Dieser Mann ist der Vater des Kindes dieser Frau. Er wollte an besagtem Tag gegen 18.30 Uhr seine zehnjährige Tochter von ihrer Mutter abholen, um mit dem Mädel am bevorstehenden Wochenende etwas zu unternehmen. Dabei kam es zum lautstarken Streit zwischen der Mutter und ihrem Ex-Lebenskameraden. Offenbar ging es darum, dass der Herr nicht mehr für seine Tochter den der Mutter zustehenden Unterhalt überweisen wollte.



Der Angeklagte hatte aufgrund dieses Lärmes auf den Hof vor seiner Wohnung geschaut: „Ich habe gesehen, dass der Mann meine Freundin gewürgt hat. Da er sie nicht los ließ, hab ich zu einer herumliegenden Schippe gegriffen und ihm mit dem Stiel auf den Rücken geschlagen.“ Mehr sei nicht passiert. Der Mann habe seine Ex-Freundin daraufhin losgelassen und sei mit dem Pkw davongefahren. Der Richter hakte nach dieser Aussage des Angeklagten ein und erklärte, dass die Frau bei der Vernehmung durch die Polizei etwas anderes zu Protokoll gab. Sie hatte erklärt, dass der ehemalige Freund von ihr abgelassen habe, als der neue Lebenskamerad mit der Schippe erschien. Von Schlägen war bei ihrer Aussage keine Rede.



Die Streit war schlimm für das Kind: Das Mädchen musste sich die Auseinandersetzung ihrer Mutter mit dem Vater und den folgenden mutmaßlichen Schippenangriff des neuen Lebenskameraden der Mutter mit ansehen. Der Richter indes verzichtete darauf, das Kind als Zeugen vor Gericht zu hören.

Das Problem: Der durch den Schippenhieb geschädigte Peter P. und dessen Mutter, die als Zeugen geladen waren, fehlten vor Gericht ohne Angaben von Gründen. Der Vorsitzende Richter rief aus dem Gerichtssaal sofort bei den säumigen Zeugen an. „Ich vermisse sie“, sagte er zu Peter P. Die Antwort des Geschädigten: „Wir haben keine Ladung bekommen“, antwortete der Mann. Der Richter unterbrach die Hauptverhandlung und setzte eine Fortsetzung mit den bei der ersten Hauptverhandlung fehlenden Zeugen an.



Der Richter möchte dabei erst die Aussage des Kindesvaters und dessen Mutter hören. Danach will er die Lebenskameradin des Angeklagten befragen, um sich ein Bild von den Geschehnissen machen zu können.