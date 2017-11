Ausbildung im Landratsamt

Angeboten werden die Ausbildungen zum/zur Verwaltungs-

fachangestellten, Straßenwärter sowie Geomatiker, die jeweils auf drei Jahre angesetzt sind. Für alle drei Berufe ist ein Realschulabschluss beziehungsweise das Abitur mit guten Ergebnissen ein Muss.

Die Voraussetzungen in den einzelnen Bereichen sind ganz unterschiedlich. Interessierte für den Verwaltungsfachangestellten sollten eine Empathie zu den Fächern Deutsch, Mathematik und Gemeinschaftskunde sowie ein Interesse an Büro, Verwaltungs- und Rechtsaufgaben haben. Straßenwärter in spe haben im besten Fall eine Vorliebe für Mathematik und Physik sowie den Besitz der führerscheinklasse C und CE.

Obendrauf sind das technische Verständnis und das Interesse an handwerklicher Tätigkeit, eine gute Beobachtungsgabe, Beweglichkeit und Ausdauer wichtig. Wetterunempfindlich sollte der Bewerber/die Bewerberin ebenfalls sein.

Zukünftige Geomatiker bringen top Mathematik-, Deutsch- und Physik-Ergebnisse sowie ein Interesse an Datenverarbeitung und Bürotätigkeit mit.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt, hat die Chance, sich bis zum 31. Dezember 2017 zu bewerben. Schriftliche Anschreiben gehen an:

Landratsamt Nordsachsen, Haupt- und Personalamt, 04855 Torgau. Online-Bewerbunger nutzen bitte die E-Mail-Adresse: bewerbung@lra-nordsachsen.de (Anlagen bitte im pdf-Format).

Mehr Informationen gibt es auch unter www.landkreis-nordsachsen.de unter der Rubrik Landratsamt/Karriere.